Ferroviário bate o Santa Cruz-RN no PV e vence a primeira na Série D

O placar final do duelo fez jus ao jogo apresentado no Presidente Vargas. Ao longo dos noventa minutos, ambas as equipes apresentaram um bom desempenho, mas a organização e superioridade do Ferroviário foram notáveis desde o início da partida.

Estreando em casa pela Série D, o Ferroviário alcançou sua primeira vitória no certame ao superar o Santa Cruz-RN por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas, na noite deste sábado, 26. Os gols da equipe coral foram anotados por Ciel, Felipe Cruz e Gharib. Com o resultado positivo no PV, o Tubarão da Barra assume temporariamente a vice-liderança do grupo A3.

Com a posse da bola no apito inicial, a equipe do Santa Cruz aproveitou a abertura da defesa coral e abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, com gol de Felipinho. A vantagem do adversário, porém, não assustou a equipe da casa, que igualou o marcador três minutos depois, com gol de Ciel, e retomou o controle da partida.

O primeiro tento do Tubarão da Barra deu o impulso necessário para a equipe, que passou a dominar as principais jogadas e ditar o ritmo da partida, sempre povoando com perigo a área adversária. Até os quinze minutos de jogo, o Ferroviário já havia criado três chances de gol — especialmente com Ciel e Gharib, pelo lado direito —, mas pecava nas finalizações. O time potiguar, por sua vez, apostava em jogadas de contra-ataque a partir dos recorrentes erros individuais do Tubarão, mas não era efetivo em oferecer perigo. A primeira boa chance de gol do Santa Cruz aconteceu novamente aos 23 minutos, com um belo chute que parou na defesa de Matheus Cavichioli.

Na segunda etapa, a tônica do jogo permaneceu a mesma. Dominando o duelo, o Ferroviário continuou criando as melhores jogadas da partida, mas desperdiçava as chances de aumentar o placar. O segundo gol veio aos dez minutos do segundo tempo, quando Ciel venceu a defesa adversária sem dificuldades e mandou a bola para os pés de Felipe Cruz, que mandou para o fundo da rede.

Vinte minutos depois, a equipe comandada por Tiago Zorro marcaria novamente, desta vez com Gharib, que vivia noite inspirada no PV. Após receber uma assistência de Ciel — a segunda na partida —, o camisa 10 do Ferrão anotou um belo gol de placa.