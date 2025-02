Em votação no Elzir Cabral, conselheiros aprovam venda da SAF do Ferroviário

Torcedora do Ferroviário comemora aprovação da SAF do clube, em votação realizada no Elzir Cabral / Crédito: Lenilson Santos / Ferroviário

“Hoje é um dia histórico. O começo de uma nova era”. Essa frase, dita por um funcionário do Ferroviário, resume o novo momento que o Ferrão pode viver a partir desta terça-feira, 25. Em votação realizada na sede do clube, o estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará, o Conselho Deliberativo aprovou a venda de 90% da SAF do clube para investidores portugueses por 78 votos favoráveis a 12 desfavoráveis. Apesar dos problemas jurídicos que cercaram a agremiação coral nos últimos dias, a votação ocorreu, na medida do possível, de forma pacífica. Houve algumas manifestações contrárias, com ânimos exaltados por parte de alguns opositores e torcedores que acompanharam o pleito do lado de fora, cobrando a aprovação da medida.

No momento decisivo para o clube, figuras históricas da equipe marcaram presença, como o ex-presidente e ex-vereador Carlos Mesquita e o ex-jogador e ídolo Jardel, atual embaixador do Peixe. Jardel conversou com a equipe do Esportes O POVO e se mostrou favorável à SAF.

A expressiva vitória dos favoráveis à SAF reflete o desejo da torcida. Durante toda a votação, ecoaram gritos de “são 30 anos sem gritar ‘é campeão’” e “queremos um time mais forte”, entoados por torcedores e conselheiros. O que muda com a SAF? Na prática, o clube ganhará suporte financeiro e investimentos estruturais. Um dos primeiros passos será a reforma do estádio Elzir Cabral, já prometida e reforçada por Pedro Roxo em entrevista ao programa Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 22. O aporte inicial de recursos será de R$ 10 milhões por ano durante 10 anos. No entanto, esse valor pode variar de acordo com a divisão em que o Ferroviário estiver: