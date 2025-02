Ferroviário rompe com empresa de Geraldo Luciano após alertas sobre SAF, diz vice-presidente

A Tricorp, que tem Geraldo Luciano – ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza – como um dos sócios, era responsável pela assessoria jurídica do Ferroviário no processo de criação e venda da SAF e apontou irregularidades na proposta antes do rompimento

Às vésperas da assembleia de votação para a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Ferroviário, que acontecerá na sede administrativa do clube, no dia 25 de fevereiro, com sócios e conselheiros, a agremiação coral rescindiu com a Tricorp, empresa que detinha a responsabilidade de fazer a assessoria jurídica do time da Barra do Ceará na transação.

Pedro Bruno, vice-presidente do clube, apontou ao Esportes O POVO a rescisão e afirmou que o rito para a venda segue com vícios jurídicos e não atende ao estatuto do Ferroviário. Em contraste, o presidente do conselho deliberativo, Abdon de Paula Neto, indicou que a Tricorp apenas encerrou a confecção final do documento vinculante, sem grandes problemas.