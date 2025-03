Fortaleza anuncia a contratação do atacante Allanzinho, ex-Ferroviário

Anuncio da contratação do atacante Allanzinho pelo Fortaleza / Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou na tarde desta quinta-feira, 27, a contratação do atacante Allanzinho, de 24 anos. O atleta atuou pelo Ferroviário no Campeonato Cearense, onde dividiu a artilharia com Lucero, e na Copa do Nordeste, onde fez os gols que classificaram o Ferrão para o mata-mata da competição. Ao todo, o jogador marcou nove gols e distribuiu quatro assistências em 18 jogos pelo Tubarão da Barra. Está será a segunda experiência que o atleta terá em um clube que disputa a Série A e a Libertadores, uma vez que atuou no Santos entre 2020 e 2022.