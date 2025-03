Ferroviário enfrenta CRB valendo "sobrevivência" na Copa do Nordeste

Após perder o terceiro lugar do Cearense para o Maracanã, a equipe corre risco de eliminação na Copa do Nordeste / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ferroviário enfrenta o CRB-AL valendo as chances de classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste. Caso a equipe coral seja derrotada, só poderá chegar a sete pontos ao final da primeira fase, patamar que significaria eliminação precoce. A partida acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 20 horas desta sexta-feira, 21. O Ferroviário vem de derrota para o Maracanã, por 2 a 1, na disputa do terceiro lugar do Campeonato Cearense. Na ocasião, o treinador Tiago Zorro falou sobre a ineficiencia ofensiva contra equipes de mesmo nível e chamou a responsabilidade para si.

"Não tivemos a atitude certa, culpa de quem lidera, então a culpa é minha. A verdade é que não fomos uma equipe rigorosa, coesa. Nosso ataque teve mais dificuldade hoje do que contra equipes de melhor qualidade", afirma.

Os tropeços do adversário aliado ao bom desempenho que o Ferroviário possui contra equipes de maior orçamento podem ser a chave para uma vitória fora de casa. Na Copa do Nordeste, o Tubarão venceu apenas um jogo em cinco disputados, empatando outro e perdendo as três partidas restantes. Na temporada, a equipe atuou 18 vezes, vencendo seis partidas, empatando cinco e perdendo sete confrontos. Mesmo negociado com o Fortaleza, o atacante Allanzinho deve ser relacionado para o confronto. Segundo apuração do Esportes o Povo, o Ferroviário garante que o jogador será utilizado enquanto seu contrato, válido até 31 de março, for vigente.