Reconhecimento facial do Castelão registra "entrada dupla" de gêmeos no Clássico-Rei

Os gêmeos são univitelinos, termo conhecido popularmente como "gêmeos idênticos" / Crédito: AURÉLIO ALVES

A biometria facial começou a ser utilizada neste sábado, 15, na Arena Castelão, no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, entre Ceará e Fortaleza. A tecnologia, implementada para reforçar a segurança e agilizar o acesso ao estádio, esteve disponível em três setores da arena: premium, especial e camarote. No entanto, a estreia do sistema não foi isenta de imprevistos. Um dos casos que chamou atenção foi o dos irmãos gêmeos Gustavo Cavalcante e Rodolfo Cavalcante, de 49 anos, que enfrentaram dificuldades ao tentar acessar o estádio – além de um problema na entrada do sobrinho deles.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por serem gêmeos univitelinos, o sistema de reconhecimento facial os confundiu como se fossem a mesma pessoa. Gustavo, que entrou cerca de 10 minutos depois de Rodolfo, foi barrado sob a alegação de que já havia passado pelo controle de acesso.

"Com essa questão do reconhecimento facial, que é uma novidade, tivemos um probleminha. Meu irmão entrou uns 10 minutos antes do que eu, e quando fui passar no reconhecimento facial, a moça disse: 'você acabou de entrar'. Eu disse: 'como? Eu estou entrando agora'", relata Gustavo.

Após a intervenção de uma supervisora e a apresentação do comprovante de reconhecimento facial pelo celular – contando com a sorte dos irmãos estarem próximos –, o acesso foi liberado. Apesar da resolução do problema, os irmãos alertaram para possíveis dificuldades futuras para outros torcedores gêmeos que frequentam o estádio em setores diferentes ou em horários distintos. "Ainda bem que estávamos juntos e indo para o mesmo setor. Mas pode ser um problema caso um vá para um setor e o outro para outro lugar. É uma questão que precisa ser observada para futuras melhorias", diz Gustavo. O Esportes O POVO entrou em contato com a Secretaria de Esportes (Sesporte) e ainda não obteve retorno. Quando houver um posicionamento, será prontamente adicionado na matéria.

Princípio de confusão na entrada Além do episódio envolvendo os gêmeos, outro membro da família teve dificuldades para acessar o estádio. Lucas Cavalcante, de 15 anos, filho de um dos irmãos, enfrentou um problema com seu ingresso de cortesia, mesmo estando com toda a documentação correta. O impasse gerou um princípio de confusão nas catracas do setor especial. A madrasta do jovem, Kitéria Duarte, relatou a situação. "Eu e meu enteado ganhamos cortesias. Acho que foi na Secretaria do Esporte. A gente fez todo o processo de reconhecimento facial, cadastrou tudo no site. Quando a gente foi entrar, eu entrei primeiro, deu certo no meu. E o dele disse que tinham usado há dois minutos. A gente achou até que podia ter trocado os QR codes, mas não foi. O dele travou mesmo. E, apesar de ele estar com o nome completo e com o RG, deu erro. Ele é sócio-torcedor, mas o ingresso não era pelo sócio, e não permitiram ele entrar", conta. Após uma série de verificações e tentativas de contato com a organização do evento, a entrada do adolescente foi liberada, mas o processo gerou frustração entre os familiares.