Maracanã vence Ferroviário e finaliza Cearense na terceira colocação

Bicolor Metropolitano se consagrou no triunfo com gols marcados por Adailton Bravo e Matheus Taumaturgo; Lucas Ramires descontou para o Tubarão da Barra

Campeão da Taça Padre Cícero, dada ao time do interior com melhor desempenho no Campeonato Cearense de 2025, o Maracanã fechou a participação no Estadual na terceira colocação ao vencer o Ferroviário por 2 a 1 na noite deste sábado, 15, em partida realizada no estádio Almir Dutra, em Maracanaú.

O Bicolor Metropolitano se consagrou no triunfo com gols marcados por Adailton Bravo e Matheus Taumaturgo. Lucas Ramires descontou para o Tubarão da Barra, que finaliza o Estadual como quarto colocado.