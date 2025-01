Ferroviário leva gol no fim e é derrotado pelo Sport na estreia da Copa do Nordeste

Gharib e Fabricio Dominguez disputam bola em duelo no Presidente Vargas / Crédito: Lenilson Santos/ Ferroviário AC

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Ferroviário foi derrotado pelo Sport, por 2 a 1, em duelo válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Diante de um time de Série A, o Tubarão da Barra fez jogo equilibrado, com três gols no segundo tempo. Matheus Alexandre, no último minuto dos acréscimos, deu a vitória ao rubro-negro pernambucano. Os outros gols foram de Gustavo Maia, para o Sport, e João Victor, para o Ferroviário.

Ferroviário 1x2 Sport: O jogo Com um início de temporada pouco regular, o Ferroviário de Tiago Zorro encontrou um forte adversário na quarta partida do ano. O Sport, comandado pelo também português Pepa, fazia a estreia de seu elenco principal na temporada.

Sem conseguir fechar 100% do grupo antes do início do Nordestão, a equipe pernambucana sofreu com a falta de volantes e precisou jogar com um meio-campo menos marcador e mais técnico. O Ferroviário se aproveitou do fato para jogar de uma forma mais fechada, com cinco jogadores na linha de defesa e três volantes no meio. No ataque, Allanzinho e Gustavo eram responsáveis por marcar a saída de bola e puxar contra-ataques. O Leão da Ilha teve mais posse de bola, 71% no primeiro tempo, mas não tornou ela efetiva. O Tubarão da Barra conseguiu deixar Tití Ortiz, volante do Sport responsável pela saída de bola, desconfortável durante todo o primeiro tempo, o que forçou os visitantes a saírem muito com seus laterais.

Rikelmy, ala-direito coral, era responsável por cobrir as subidas de Igor Cariús e fez um bom trabalho impedindo que o lateral chegasse à linha de fundo. Quando o camisa 16 do time pernambucano tentava se associar com Barletta, o ponta por aquele lado, Rikelmy recebia o apoio do zagueiro Wesley Junio, dificultando uma jogada individual dos adversários. Lucas Lima, camisa 10 do Sport, se movimentou bastante para tocar na bola, mas nem a conhecida habilidade do jogador foi suficiente para “abrir” o ferrolho montado por Zorro. Wylliam Maranhão, Gharib e João Victor fizeram um jogo muito correto, fechando as opções de passe pelo centro. O Ferrão também não foi só defesa, conseguindo muitas vezes subir suas linhas de marcação para retomar a bola ainda na altura de meio-campo e puxar contra-ataques a partir disso. Porém, a chance mais clara dos donos da casa foi uma cabeçada errada de Gustavo.

No segundo tempo, o Sport continuou com o controle do jogo e pressionou bastante os donos da casa. Com dificuldade de construir, Pepa colocou Matheus Alexandre e Hyoran — alteração essa que permitiu que Lucas Lima atuasse mais como um camisa 8. Foi dessa forma que o meia, na altura do meio-campo, deu um lançamento para Matheus Alexandre, que cruzou rasteiro para área e Gustavo Maia, após corta luz de Barletta, finalizou e marcou o primeiro gol da partida. A alegria do Sport, porém, durou pouco. Em jogada veloz após a saída, o Ferroviário atraiu os pernambucanos para o lado direito do campo, deixando um espaço entre Chico e Igor Cariús. João Victor infiltrou por ali e finalizou cara a cara com Caíque França para deixar tudo igual.