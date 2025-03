Fortaleza acerta contratação do atacante Allanzinho, artilheiro do Ferroviário

Jogador de 24 anos, que tem sete gols e quatro assistências em 2025, vai deixar o Tubarão da Barra ao final do Estadual para defender o Leão do Pici

A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO . Allanzinho tem vínculo com o Tubarão da Barra até abril e tinha pré-contrato para renovar até o fim da Série D, com multa rescisória de R$ 100 mil. O jogador de 24 anos optou por defender o Tricolor.

No primeiro dia da janela de transferências dos Estaduais, o Fortaleza acertou a sétima contratação para a temporada 2025. O atacante Allanzinho, artilheiro do Ferroviário, vai defender o Leão do Pici. O camisa 11 também interessava ao Ceará pelo bom desempenho nos primeiros meses do ano.

Em 2025, o camisa 11 disputou 15 jogos pelo Ferrão, anotou sete gols e deu quatro assistências. Atualmente, é o artilheiro do Campeonato Cearense , com quatro tentos, ao lado de Lucero.

Do atual elenco do Fortaleza, Allanzinho jogou com Felipe Jonatan e Marinho nos tempos de Santos. Após o apito final da semifinal do Campeonato Cearense, no último sábado, 8, entre Fortaleza e Ferroviário, Marinho passou um bom tempo com o camisa 11 coral e chegou a fazer uma postagem nas redes sociais pedindo para o jovem ouvir seus conselhos.