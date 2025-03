Eleição da CBF: Ceará apoia reeleição de Ednaldo Rodrigues; Fortaleza não assina chapa

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em sorteio da Copa do Nordeste 2025 / Crédito: João Gabriel Alves/CBF

Candidato único, o baiano Ednaldo Rodrigues será reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na próxima segunda-feira, 24, com novo mandato até 2030. No futebol cearense, o dirigente recebeu apoio do Ceará e da Federação Cearense de Futebol (FCF), enquanto o Fortaleza não assinou a inscrição da chapa. Ex-mandatário da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ednaldo está à frente da CBF desde 2021, após o afastamento de Rogério Caboclo. No ano seguinte foi eleito. Na semana que vem, com a chapa “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza”, será novamente escolhido para ficar no cargo de 2026 a março de 2030.

O presidente da entidade máxima do futebol nacional recebeu apoio das 27 federações estaduais, de 13 clubes da Série A e de 13 da Série B — ou seja, das 40 equipes das duas principais divisões, 26 apoiam o dirigente. A FCF e o Ceará assinaram a inscrição da chapa, mas o Fortaleza, não.

Há cerca de um mês, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, e o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, tiveram reunião com Ednaldo Rodrigues, em encontro dos clubes da Liga Forte União (LFU) com o dirigente, na sede da CBF. Ao Esportes O POVO, o Alvinegro justificou a posição alinhada à atual gestão da CBF e definiu Ednaldo como um mandatário "sempre aberto ao diálogo e à conciliação".