Zorro cita duelo do cearense para justificar equipe alternativa "sábado é uma decisão"

A escolha do treinador português por um time considerado "reserva" foi alvo de indagação na entrevista. O comandante coral usou o espaço para reafirmar a qualidade do seu elenco, afirmando que não existem de fato "titulares e reservas" e usou o calendário da equipe como explicação para o rodízio.

Após a goleada de 4 a 0 sofrida pelo Ferroviário no Clássico das Cores dessa quarta-feira, 5, em duelo válido pela Copa do Nordeste, o treinador Tiago Zorro concedeu entrevista coletiva e falou sobre rodagem de elenco e análises que foram feitas nos dois primeiros jogos, de uma sequência de três confrontos consecutivos, contra o Fortaleza .

Mesmo com um placar desfavorável, Zorro elogiou a postura da equipe nos 45 minutos finais e afirmou ter visto "algo positivo" quando a equipe passou mais tempo com a bola. Além da análise positiva de seu time, o treinador afirmou ter visto evolução no adversário.

"Houve coisas positivas no momento com bola. Corrigimos alguma coisa no intervalo e na segunda etapa, melhoramos na parte ofensiva. Agora é ver o jogo, entender onde não fomos tão bem, senti um Fortaleza mais preparado para nos enfrentar".