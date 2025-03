Técnico do Ferroviário, Zorro presenteia Vojvoda com vinho: "Treinador que respeito"

Um momento curioso marcou os bastidores do empate sem gols entre Ferroviário e Fortaleza, neste sábado, 1º, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O técnico do Tubarão, Tiago Zorro, presenteou o treinador tricolor, Juan Pablo Vojvoda, com uma garrafa de vinho antes da partida no estádio Presidente Vargas.

A informação foi revelada pelo repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, e confirmada pelo próprio treinador português em entrevista coletiva no PV.