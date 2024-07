Após replantio, gramado do Castelão recebe reforço em cuidados com iluminação artificial

Em processo de recuperação, o gramado da Arena Castelão ganhou auxílio de iluminação artificial Crédito: Silvio Jr/Sesporte

Pensando na melhora do gramado da Arena Castelão, a Secretaria de Esportes do Estado do Ceará (Sesporte),informou que foi realizado o replantio pontual da pequena área do gol norte (à esquerda das cabines de imprensa), que apresentava condições irregulares de jogo. Para isso, foi utilizado um equipamento de iluminação artificial, que simulado a luz solar. De acordo com órgão, o aparelho se faz necessário pois o posicionamento do sol neste período do ano e o a cobertura do estádio, geram sombra, fator que atrapalha na fotossíntese da grama. No gol sul, por exemplo, o design acaba sendo favorável. A grama Bermudas Celebration, que faz parte do gramado do Gigante da Boa Vista, necessidade de sete horários diárias de sol para seu correto desenvolvimento.