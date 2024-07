Estado do gramado volta a chamar atenção na Arena Castelão

O gramado da Arena Castelão voltou a chamar atenção de maneira negativa neste domingo, 7, durante a partida entre Fortaleza e Fluminense pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Imagens do campo mostram locais com falhas e buracos na grama, principalmente na pequena área do goleiro no chamado gol norte.

Esta não é a primeira vez em 2024 que a situação ruim do campo vira pauta. Em abril, a Conmebol notificou o Fortaleza sobre as condições inadequadas do gramado após a vitória por 4 a 2 diante do Boca Juniors pela Copa Sul-Americana. A entidade chegou a cogitar interditar o estádio para competições internacionais.

No mesmo mês, o próprio treinador Juan Pablo Vojvoda criticou. Após o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, o argentino reforçou o que a Conmebol disse. “Também reconheço que o gramado não está bom, já falava com a diretoria e ela fala com quem tem que falar. De cima, da televisão não se vê muito, mas quando se entra, não é um gramado para uma competição Sul-Americana e de Brasileirão. Podemos melhorar”, afirmou.