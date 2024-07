Sesporte conclui replantio e garante gramado do Castelão em "condições plenas"

A Secretária de Esportes do Estado do Ceará (Sesporte) informou nesta sexta-feira, 12, que concluiu os processos realizados para melhoria do gramado da Arena Castelão. De acordo com Rogério Pinheiro, secretário do Esporte, o campo está em condições plenas para receber partidas.

Por meio de um vídeo, Rogério Pinheiro confirmou a conclusão do replantio do gramado da área do gol norte (à esquerda as cabines de imprensa), e comentou sobre o novo equipamento de sistema de iluminação artificial que irá auxiliar na recuperação do gramado entre os jogos.

