Técnico do Vitória, Carpini critica gramado do Castelão: "Um dos piores que eu vi"

Mesmo após replantio e medidas de reparo, o campo do Gigante da Boa Vista voltou a ser alvo de críticas

“A bola muito viva, o jogo não fica com tanta dinâmica. Toda mudança de direção ou aceleração a grama soltava. Nunca tinha visto isso”, completou.

“Das equipe que nós enfrentamos fora de casa e dos jogos que tivemos, acho que foi um dos piores gramados que eu vi e uma das piores condições de gramado de todas as vezes que eu vim aqui no Castelão”, disse Carpini.

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Fortaleza, Thiago Carpini , técnico do Vitória, falou sobre as condições do gramado da Arena Castelão. O campo do Gigante da Boa Vista voltou a ser alvo de críticas após apresentar desgaste na partida entre Fortaleza e Vitória.

Apesar da crítica ao gramado, o técnico rubro-negro enfatizou que as condições do campo não interferiram no resultado da partida para o Vitória.

Para receber o confronto, o gramado passou por melhorias, como o replantio da área do gol norte e a utilização de iluminação artificial, a fim de revitalizar a superfície. Mesmo com os reparos, o desgaste da cancha parece persistir.

Vojvoda volta a falar do gramado

Técnico do Fortaleza, Vojvoda também comentou sobre o campo do Gigante da Boa Vista; dessa vez, de maneira positiva. Em entrevista à imprensa, o argentino revelou ter notado uma melhora no gramado em relação às últimas partidas.