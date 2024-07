Fortaleza se impõe, derrota Vitória e conquista terceiro triunfo seguido na Série A

Com o resultado, o Leão segue invicto como mandante no Brasileirão com seis vitórias e três empates. No próximo domingo, recebe o Atlético-GO, novamente no Castelão

Com o resultado, o Leão do Pici embalou a terceira vitória seguida no Brasileirão e aumentou a invencibilidade atuando dentro de casa para nove jogos, sendo seis vitórias e três empates. Na tabela de classificação, a equipe comandada por Vojvoda chegou aos 29 pontos e se igualou ao Cruzeiro, que possui a mesma pontuação e é o atual sexto colocado pelo critério de desempate.

Sem sustos, o Fortaleza dominou o Vitória na Arena Castelão e venceu o rival nordestino por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 17, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Breno Lopes, aos 24 minutos, Pochettino, aos 38, ambos no primeiro tempo, e Tinga, aos 9 da etapa final, anotaram os gols que garantiram o triunfo tricolor. Zé Hugo descontou para o time baiano.

Fortaleza 3x1 Vitória: o jogo



Com a bola rolando, o Fortaleza fez valer as expectativas como mandante, condição em que está invicto no Brasileirão, e não teve dificuldades para dominar o Vitória no Gigante da Boa Vista. Compacto defensivamente, o Tricolor do Pici não sofreu sustos no primeiro tempo e apostou nas transições em velocidade, sobretudo com Breno Lopes, este que foi o principal jogador da equipe cearense.



Logo aos oito minutos, pênalti para o Fortaleza. No lance, o árbitro viu toque de mão do zagueiro Wagner Leonardo e assinalou. A decisão, entretanto, foi revertida após revisão no VAR. Cinco minutos depois, Breno Lopes quase marcou em cruzamento feito por Pochettino, mas a bola saiu pela linha de fundo.



Se até os 20 minutos o Leão ainda encontrava dificuldades para infiltrar na grande área do Vitória, a bola parada surgiu como uma alternativa. Aos 24, Breno Lopes, em cobrança de falta pelo lado esquerdo, chutou na direção do gol. A bola passou por Rosseto e dois defensores do Rubro-Negro antes de balançar as redes. Foi o primeiro tento de falta do atacante na carreira.