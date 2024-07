Vojvoda exalta vitória do Fortaleza e critica gramado do Castelão: "Torcedores merecem um gramado bom"

Após a vitória de 1 a 0 do Fortaleza sobre o Fluminense na noite desse domingo, 7, o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva à imprensa e fez uma análise positiva quanta à atuação de seus comandados. Além da performance do Tricolor, o comandante argentino voltou a falar sobre as más condições do gramado do Castelão.

Com o triunfo em casa sobre o time carioca, o Leão do Pici saltou para a 8ª colocação na tabela da Série A, somando 23 pontos. Além disso, o Tricolor conseguiu manter a invencibilidade como mandante, chegando a sete jogos sem perder em casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Conquistar três pontos no Brasileirão é muito difícil. Fizemos um bom primeiro tempo, com finalizações, na segunda parte também. Conseguimos um gol e defendemos também. Vi um time com uma maturidade importante, sabendo jogar os momentos que tem na partida. Ganhamos somente por um gol, mas o importante é conseguir os três pontos em casa”, analisou o técnico.