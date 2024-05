Ferroviário oficializa retorno de Paulinho Kobayashi ao comando técnico coral

Kobayashi entrou para a história do Tubarão ao conquistar o acesso à Série C 2024 e o título de campeão da Série D.

Na primeira, em 2022, o comandante ficou por pouco tempo, apenas no estadual e chegou a sair com algumas desavenças com a diretoria. No entanto, em 2023, a história foi outra.

Após a demissão de Maurício Copertino , o Ferroviário agiu rápido e já anunciou seu novo treinador: Paulinho Kobayashi . Velho conhecido da torcida coral, Paulinho vai para sua terceira passagem na Barra do Ceará.

Além disso, levou a equipe até às semifinais do Campeonato Cearense, quartas de final da Copa do Nordeste e terceira fase da Copa do Brasil.

Sua saída ocorreu logo após o término da quarta divisão. Nesse período, o técnico passou pelo Capital-DF, porém, com o encerramento do Campeonato Candango, ficou livre no mercado.