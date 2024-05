Ferroviário terá intervalo de quase duas semanas sem jogos após adiamento

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nessa terça-feira, 7, o adiamento de duas semanas das partidas envolvendo times gaúchos nas competições organizadas pela entidade. A decisão, motivada pela forte crise climática no Rio Grande do Sul, alterou o calendário do Ferroviário e possibilitou ao time coral um maior descanso até o próximo compromisso.

Após a goleada de 5 a 0 diante do São Bernardo, na terceira rodada da Série C, o Tubarão da Barra enfrentaria o São José neste sábado, 11, às 19h30min, no Presidente Vargas. Com a suspensão da partida, o Ferroviário terá quase duas semanas de preparação para o compromisso seguinte: o jogo contra o ABC-RN, marcado para o dia 19, também no PV.

O intervalo possibilitará ao time da Barra uma melhor adaptação à nova fase. O Clube rompeu contrato com o ex-técnico Maurício Copertino na madrugada dessa terça-feira, 7, e encaminha a volta de Paulinho Kobayashi, treinador que esteve à frente da equipe na conquista do título da Série D.