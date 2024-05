Ferroviário acerta retorno de Paulinho Kobayashi ao comando técnico

Paulinho Kobayashi, técnico do Ferroviário, durante semifinal da Série D Crédito: Aurélio Alves

Visando a sequência da Série C, o Ferroviário acertou, nesta terça-feira, 7, o retorno de Paulinho Kobayashi, que fará sua terceira passagem no comando técnico coral. Como adiantado pelo Esportes O POVO, o campeão da Série D pelo Tubarão em 2023 chega para assumir a equipe após a demissão de Maurício Copertino. Com todos os detalhes contratuais resolvidos, o treinador chega na capital cearense na noite desta quarta-feira, 8, e já deseja realizar o primeiro treinamento na quinta-feira. Kobayashi deixou o Ferroviário após a campanha do título invicto a caminho do Capital-DF, onde foi vice-campeão candango, perdendo a final nos pênaltis. Agora, retorna para recuperar o início negativo – com duas derrotas e um empate – do time em sua atual divisão nacional. O escrete coral volta a campo apenas no dia 19 de maio, posto que a partida contra o São José-RS, que seria neste sábado, 11, foi adiada por conta da forte crise climática no Rio Grande do Sul.

Eleito melhor técnico do futebol cearense em 2023 na 51ª Edição da Noite das Personalidades Esportivas, organizada pelo jornalista Sérgio Ponte, Paulinho Kobayashi comentou em entrevista ao Esportes O POVO sobre a campanha do Ferroviário. "Acho que 2023 foi um ano perfeito e maravilhoso dentro do que planejamos para o clube. Conseguimos os objetivos e (estamos) surpresos por tantas coisas boas. A felicidade é enorme. Conseguimos ser campeões invicto. Foi além do que imaginávamos", destacou o treinador. Passagem de Maurício Copertino Maurício Copertino chegou ao clube coral no início de fevereiro para assumir o lugar de Matheus Costa, demitido após a eliminação na pré-Copa do Nordeste. À frente do Ferrão, o técnico comandou 11 jogos, e deixou o time com o saldo de cinco empates, três derrotas e três vitórias.