Ferroviário tem noite inesquecível, bate Maranhão e sobe para a Série C

Apesar de contar com grande presença da sua torcida no Presidente Vargas, o Tubarão da Barra começou a partida com pouca confiança e demonstrando ansiedade. O início da primeira etapa do duelo tinha um claro controle do time visitante, que conseguiu forçar erros do Ferrão.

Com o acesso, o time coral retorna à terceira divisão do futebol nacional após uma temporada. Na campanha vitoriosa, o Peixe disputou 20 partidas, conquistando 13 triunfos e sete empates.

O Ferroviário conquistou seu tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 3, o Tubarão da Barra bateu o Maranhão nos pênaltis por 3 a 0 após empatar em 1 a 1 no tempo normal e conseguiu sua vaga para a Terceirona. O duelo, válido pelas quartas de final, ocorreu no Estádio Presidente Vargas, que recebeu bom público.

Por ser uma decisão, nenhuma das equipes se propôs a aumentar o ímpeto ofensivo e o confronto acabou ficando concentrado no meio-campo até os 12 minutos, quando a defesa do Maranhão cometeu um erro e Kadu Barone, do Ferroviário, finalizou. No lance, o goleiro Moisés defendeu e salvou o time de São Luís pela primeira vez no confronto.

Depois, os ânimos voltaram a se acalmar no PV e o MAC seguiu com maior controle de bola. O Tubarão, por sua vez, continuou a errar passes e não conseguiu levar perigo ao gol adversário. A melhor chance do primeiro tempo ocorreu aos 40 minutos. Na oportunidade, Fontes, do Maranhão, fez jogada pela esquerda, cruzou na área coral e Jorge desperdiçou uma chance clara de abrir o placar.

Ciente da responsabilidade que tinha no duelo, o técnico Paulinho Kobayashi promoveu duas alterações já na volta para o segundo tempo. Visando maior criação de jogadas e repertório ofensivo, o treinador sacou Lincoln e Kadu Barone e colocou Gabryel Martins e Tarcísio, respectivamente.

A estratégia deu certo. Empurrado pela sua torcida e oxigenado por novos jogadores em campo, o Ferrão começou sua busca pelo gol salvador. Aos seis minutos, Gabryel fez bom cruzamento para Ciel, artilheiro do time na temporada, finalizar. Porém, o goleiro Moisés cresceu e realizou grande intervenção.

Mesmo conseguindo ter as rédeas do jogo, o time da Barra do Ceará seguia atento aos contra-ataques do Maranhão, que se mostrava perigoso. Em uma escapada da equipe adversária, Fabrício preferiu chutar do que passar para Ronald, que estava sozinho, e acabou desperdiçando uma boa chance, para alívio do Ferrão.

Logo depois do susto, Gabryel, mais uma vez, cruzou na área do MAC e o zagueiro Maicon chutou contra o próprio gol obrigando Moisés a fazer boa defesa no duelo. Em seguida, mais uma grande chance do Ferroviário: Tarcísio chutou bem de fora da área e Moisés conseguiu grande defesa para evitar o gol coral.