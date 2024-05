Ferroviário é goleado pelo São Bernardo por 5 a 0 e segue sem vencer na Série C

O Ferroviário foi completamente dominado na noite desta segunda-feira, 6, e diante do São Bernardo, goleado em 5 a 0 no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo, São Paulo, pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. Além do hat-trick de Luiz Filipe, o Tigre balançou as redes com Kayke e Lucas Lima.

Com o resultado adverso, o Tubarão da Barra segue com apenas um ponto somado no certame nacional e, sem vitórias na competição após três partidas, fica mais perto da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação na tabela.

O resultado ruim para o grupo coral foi sendo construído desde os minutos iniciais. Com o melhor ataque do campeonato, o São Bernardo entrou em campo para dominar as ações do jogo e assim o fez desde o apito inicial, enquanto o Ferroviário tentou assumir uma postura reativa.