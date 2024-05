Ferroviário anuncia saída de Maurício Copertino após sofrer goleada do São Bernardo

Ex-técnico coral, Maurício Copertino permaneceu por 97 dias no comando do Ferroviário, somando três vitórias em 11 jogos

Copertino chegou ao clube coral no início de fevereiro para assumir o lugar de Matheus Costa, demitido após a eliminação na pré-Copa do Nordeste. À frente do Ferrão, o técnico comandou 11 jogos, e deixa o time com o saldo de cinco empates, três derrotas e três vitórias.

O Ferroviário anunciou na madrugada desta terça-feira, 7, o rompimento com o técnico Maurício Copertino . A decisão de romper com o treinador ocorre após a goleada de 5 a 0 sofrida pelo Tubarão da Barra frente ao São Bernardo.

Sob o comando de Copertino, o Ferroviário chegou à semifinal do Campeonato Cearense e foi eliminado da Copa do Brasil. O time também iniciou a Série C com um elenco reestruturado a pedido do técnico. Ao todo foram dez contratações, além de mudanças internas feitas pela gestão de Copertino.

Agora, o time da Barra vai ao mercado em busca de um novo nome para assumir o cargo de treinador da equipe.

Confira a nota do Ferroviário na íntegra:



O Ferroviário comunica a saída de Maurício Copertino após 11 jogos a frente do comando técnico coral, acumulando 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas.