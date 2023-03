Ciel e Erick Pulga são responsáveis por mais de 66% dos gols do Ferroviário

O ataque do Ferroviário formado por Ciel e Erick Pulga tem brilhado neste início de temporada. Classificado para as semifinais do Campeonato Cearense e segunda fase da Copa do Brasil, o desempenho da equipe passa pelas boas atuações e números expressivos da dupla. Em 2023, Ciel e Erick Pulga marcaram, juntos, 16 gols dos 24 anotados pelo time, o que representa 66,6%.

Na vitória por 2 a 1 diante do Resende-RJ na estreia da Copa do Brasil, que garantiu a classificação coral para a segunda fase do certame, o jogador de 40 anos chegou a nove gols no ano. O artilheiro do Tubarão da Barra balançou as redes em cinco oportunidades pelo Estadual. No Nordestão, foram três tentos assinalados, além de um no torneio nacional. Ele ainda soma um passe para gol.

O camisa 99, inclusive, está entre os artilheiros do Brasil em 2023, ao lado de Gabigol, do Flamengo, ambos ocupam a vice-artilharia nacional. Já Pulga tem sete gols marcados em 2023, sendo quatro no Campeonato Cearense e três na Copa do Nordeste, além de três assistências na temporada.

Peças importantes no esquema de Paulinho Kobayashi, os dois atletas figuram também entre os maiores goleadores desta edição do torneio regional, com três gols cada. A dupla divide a primeira posição com Thiago Galhardo, do Fortaleza, Vágner Love, Sabino e Luciano Juba, todos do Sport.

Paulinho Kobayashi entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, em fevereiro, elogiou o atacante Erick Pulga. “Ele entende e gosta de jogar futebol. Falo para ele sempre que tem que ter alegria de jogar. Ele é muito promissor", destacou.

O desempenho do jogador de 22 anos no time da Barra do Ceará tem chamado a atenção do mercado da bola. O Ceará é uma das equipes que está monitorando o atleta. A informação foi confirmada pelo diretor financeiro do Alvinegro, João Paulo Silva, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 25.

O treinador também frisou a importância de Ciel para o sistema da equipe. "Ele, por ser um excelente profissional, ajuda muito. É muito profissional e obediente. É, realmente, um grande jogador. Tudo que a gente pede, ele faz. É uma peça fundamental para a gente", reforçou.

Próximo desafio

O Ferroviário volta a campo no próximo sábado, 4, às 17h30min, para enfrentar o Campinense, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O duelo acontece no estádio Amigão, em Campina Grande-PB. Na competição, o Tubarão da Barra soma uma vitória e quatro empates em cinco jogos disputados.