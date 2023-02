Kobayashi esclarece saída polêmica do Ferroviário em 2022: "Quem fez tudo foi o Diá"

Paulinho Kobayashi revelou bastidores da saída polêmica do clube da Barra do Ceará na temporada de 2022. Treinador retornou em 2023 e vive bom momento no Coral

Técnico do Ferroviário na atual temporada, Paulinho Kobayashi esteve no clube em 2022, mas, após uma polêmica envolvendo investidores, Francisco Diá e a diretoria da época, acabou deixando o Tubarão com apenas seis jogos à beira do gramado. Nesta quinta-feira, 16, o treinador participou do programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, e esclareceu a situação.

“Aconteceu uma situação desagradável com um treinador que veio depois. Quem fez tudo isso foi o Diá. Eu pedi para sair porque ele já estava certo para voltar no meu lugar. Eu fui na casa do presidente (Newton Filho), conversei com ele e me marcou muito quando ele falou que quem contrata o DJ é quem escolhe a música. O DJ que contratou não foi ele, então ele teria que aceitar (a chegada de Diá). Foi onde eu pedi para ir embora, justamente porque não entendi essa situação como profissional.”

“O trabalho que ele me chamou para vir para cá era para o Brasileiro e eu acabei saindo justamente porque era algo que já estava tramado. O Diá já tinha falado com um investidor, que ele viria na segunda-feira, e eu tinha feito uma reunião um dia antes. Eu tinha feito um planejamento já para a Série C. Falei com ele (presidente) sobre a mudança, ele concordou à tarde comigo, aí no outro dia de manhã ele já estava com essa situação montada e foi por isso que acabei indo embora.”

Entretanto, a chegada de Francisco Diá ao Ferroviário, naquela época, acabou sendo barrada - Roberto Fonseca foi contratado - pela insatisfação de funcionários e atletas, que eram contra a contratação do profissional. Meses depois, Diá seria contratado pelo clube para tentar ajudar na briga contra o rebaixamento na Série C.



Com uma diretoria nova, o Ferroviário passa por dias mais tranquilos e tem um começo de temporada empolgante. Kobayashi destacou as diferenças no clube entre o ano de 2022 e 2023.

“A diferença é grande, que é justamente ter continuidade no trabalho. Essa montagem eu não participei 100%, porque aqui estavam os jogadores. Mas a minha visão já foi diferente do ano passado. Ano passado eu vi e falei que teria que mudar 70% (do elenco). Esse ano eu vi, tive tempo para trabalhar com os atletas e gostei. Só praticamente indiquei o Negueba, Felipe Guedes e agora o Alisson.”

Posicionamento

Em contato com O POVO, horas após a publicação da matéria, o ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho, se manifestou sobre o assunto:

"Ele (Kobayashi) tem razão quando fala que o Diá criou toda uma situação, mas eu falei para ele (Kobayashi), na época, que o Diá não viria, eu barrei. O Diá veio em outra situação e eu já não estava mais no clube. E veio com essas mesmas pessoas que estão lá hoje. O Ferroviário não tem nada de diretoria nova. Tem pessoas lá que não foram leais comigo e podem, futuramente, ser desleais com o próprio Paulinho. A vida ensina. Não tem diretoria nova, apenas eu e o Arthur Boin saímos", disse.

