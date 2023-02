Kobayashi exalta Ciel e Erick Pulga, destaques do Ferroviário em 2023

Treinador concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 16

Realizando um bom trabalho à frente do Ferroviário neste início de temporada, o técnico Paulinho Kobayashi concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 16.

Na oportunidade, o treinador elogiou o atacante Erick Pulga, de 22 anos, e revelou que conversa bastante com o atleta sobre humildade. O camisa 16 já marcou cinco gols em onze jogos em 2023.

"Eu falo muito com ele sobre humildade. As coisas acontecem muito rápido com atleta de futebol, a vida financeira muda, mas ele não pode deixar que isso suba à cabeça. Tem que ter a mesma humildade de sempre, ele é um menino muito simples. Ele entende e gosta de jogar futebol. Falo para ele sempre que tem que ter alegria de jogar. Ele é muito promissor", disse.

Ademais, Kobayashi também enalteceu o profissionalismo do experiente atacante Ciel, artilheiro do time na temporada com sete gols.

"Ele, por ser um excelente profissional, ajuda muito. É muito profissional e obediente. É, realmente, um grande jogador. Tudo que a gente pede, ele faz. É uma peça fundamental para a gente."



Invicto no Nordestão

Longe dos holofotes no começo da Copa do Nordeste, o Ferroviário vem roubando a cena nas rodadas iniciais da competição regional. A equipe somou cinco de nove pontos possíveis em três rodadas e é o único time cearense invicto no torneio até aqui.





