Aos 40 anos, Ciel é artilheiro do Ferroviário, disputou todos os jogos e só foi substituído duas vezes

Questionado por indisciplina no passado, hoje, o atleta de 40 anos, preza pela saúde física e pelo equilíbrio mental, o que vem lhe rendendo bons números em campo com a camisa coral

O atacante Ciel é um dos destaques do futebol cearense neste início de 2023. Artilheiro do Ferroviário, o jogador atuou em todos os 13 jogos da temporada. Destes, foi substituído apenas em duas ocasiões. Questionado por indisciplina no passado, hoje, aos 40 anos, preza pelo cuidado com a saúde física e pelo equilíbrio mental, o que vem lhe rendendo bons números em campo.

Com oito gols marcados e uma assistência cedida, Ciel vem sendo uma peça importante para o técnico Paulinho Kobayashi. Exemplo disso, é que o atleta foi titular e permaneceu todos os 90 minutos em 12 dos 13 jogos do Tubarão da Barra na temporada. No total, Ciel esteve em campo em 1158 minutos, de acordo com o site de estatísticas O Gol.

Em apenas duas oportunidades o atacante foi substituído. A primeira foi na vitória por 4 a 0 diante do Barbalha, na estreia no Campeonato Cearense. O jogador deu lugar a Hugo Freitas na etapa complementar após brilhar e ser o grande nome da partida anotando três tentos. A última foi no empate em 2 a 2 com o Bahia, na Fonte Nova. Roni Lobo entrou na vaga de Ciel, que não balançou as redes no duelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ciel chegou ao oitavo gol na noite desta quarta-feira, 22, no empate em 2 a 2 diante do ABC-RN. O atacante abriu o placar aos cinco minutos após rápido contra-ataque e finalização no canto do goleiro Simão.

Sobre o assunto Kobayashi exalta Ciel e Erick Pulga, destaques do Ferroviário em 2023

Ciel trata quartas de final contra o Maracanã como "batalha" e prega respeito

Ciel faz dois, Ferroviário faz grande jogo e vence Ceará por 3 a 0 em estreia no Nordestão



Indisciplina, alcoolismo e volta por cima

Ciel conviveu com algumas polêmicas ao longo da carreira por conta do alcoolismo. Nas passagens por alguns clubes como Ceará, Icasa, Fluminense e América-RN, o jogador acabou se envolvendo em confusões após ingestão de bebidas alcoólicas, que lhe custaram aplicação de multas e até mesmo dispensa de algumas equipes por onde jogou.

Hoje, aos 40 anos, Ciel deixou de lado a vida desregrada, parou de beber e vem se dedicando à carreira. Aos 40 anos, o jogador possui um personal trainer particular com o intuito de estar bem fisicamente e prolongar a sua trajetória no futebol.

Ciel disse, em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, no dia 17 de janeiro, que não pretende se aposentar em um futuro próximo e destacou o prazer que sente em jogar bola. "Não penso em encerrar a carreira agora. O que mais gosto é de levar palavra aos meninos e de estar dentro de campo jogando e fazendo gols. Graças a Deus, estamos colhendo coisas boas e focando e melhorando a cada dia, alcançando nossos objetivos", pontuou.

Em entrevista exclusiva ao programa Trem Bala, da TV Ceará, no dia 23 de janeiro, o atacante falou sobre o dia 10 de fevereiro de 2016, data em que parou de beber após pedido da filha. "Não tenho problema com ninguém que bebe, mas nessa data eu me encontrei em casa. Com todo respeito, eu vomitava sangue. Eu vi Jesus e o diabo. Minha filha chegou e falou: 'pai, é tão ruim beber'. Eu perguntei o motivo e ela disse que ficava triste em me ver assim. Eu disse: 'a partir de hoje você não vai ver o papai assim'," relembrou.

Carreira de Ciel

Natural de Caruaru, cidade de Pernambuco, Jociel Ferreira da Silva já defendeu diversos clubes no futebol brasileiro e também no exterior. No Brasil, ele jogou por Santa Cruz, Salgueiro, Fluminense, América-RN, ASA, entre outros. Fora do país, vestiu as camisas do Shabab Dubai, Al Ahli Club, Al Ittihad Kalba e Dibba Al Fujairah, todos dos Emirados Árabes Unidos.

Conhecido no futebol cearense, o experiente atacante também já defendeu Ceará, Icasa, Caucaia e Guarany de Sobral. Em 2022, com a camisa da Tombense-MG, Ciel foi um dos artilheiros da Série B do Brasileirão com 10 gols marcados.

Tags