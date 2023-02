Três jogadores do futebol cearense dividem artilharia da Copa do Nordeste

Ciel e Erick Pulga, ambos do Ferroviário, e Thiago Galhardo, do Fortaleza possuem três gols no certame, além de Vágner Love, Sabino e Luciano Juba, todos do Sport

Os atacantes do futebol cearense estão brilhando na Copa do Nordeste. Na atual edição, três jogadores de clubes do Estado dividem a artilharia do torneio regional. São eles: Ciel e Erick Pulga, ambos do Ferroviário, e Thiago Galhardo, do Fortaleza. Vágner Love, Sabino e Luciano Juba, todos do Sport, também aparecem no topo da lista de artilheiros do certame. Todos possuem três gols marcados.

Destaques do Tubarão da Barra na temporada, Ciel e Erick Pulga já garantiram pontos para a equipe coral na competição. O jogador de 40 anos marcou no empate diante do ABC, pela quinta rodada. Já o atleta de 22 anos assinalou dois tentos no empate em 2 a 2 com o Bahia, pela segunda rodada. Ambos anotaram gols na estreia contra o Ceará, quando o Ferroviário venceu por 3 a 0, com dois de Ciel e um de Pulga.

Pelo Fortaleza, Thiago Galhardo vem sendo o principal goleador no Nordestão 2023. O meia-atacante balançou as redes no clássico regional contra o Bahia, quando o Tricolor do Pici venceu pelo placar de 3 a 0, em jogo válido pela terceira rodada. O jogador anotou tentos também nas vitórias diante de CSA por 3 a 0, na quarta rodada, e Sergipe por 1 a 0, na etapa seguinte.

Os jogadores do Sport chegaram aos três gols após balançarem as redes na goleada aplicada sobre o Bahia, por de 6 a 0. Luciano Juba (duas vezes), Vagner Love (duas vezes), e Sabino, além de Jorginho decretaram o placar.

Veja lista de artilheiros da Copa do Nordeste 2023

Ciel ( Ferroviário ) - 3 gols

) - 3 gols Erick Pulga ( Ferroviário ) - 3 gols

) - 3 gols Thiago Galhardo ( Fortaleza ) - 3 gols

) - 3 gols Luciano Juba (Sport) - 3 gols

Sabino (Sport) - 3 gols

Vágner Love (Sport) - 3 gols



