Ceará monitora atacante Erick Pulga, do Ferroviário

Destaque do Ferroviário na atual temporada, o atacante Erick Pulga tem atraído olhares dos clubes no mercado da bola. O Ceará é uma das equipes que está monitorando o jogador de apenas 22 anos.

A informação foi confirmada pelo diretor financeiro do Alvinegro, João Paulo Silva, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 25. “É um jogador interessante; está sendo monitorado pelo nosso departamento. O que eu posso falar é isso, vamos aguardar. Sei que não é só o Ceará, tem outros clubes interessados, mas é um jogador muito interessante, tanto é que está fazendo um bom campeonato", disse o dirigente.

Pulga tem vínculo com o Atlético-CE e está emprestado ao Ferroviário até o fim da temporada. No acordo costurado, além de uma cláusula de vitrine de 30%, o time coral é que decide se vende ou não o atleta.

Os dirigentes corais garantem que, até o momento, nenhum clube procurou o Ferroviário para fazer proposta por Pulga. A cúpula do Tubarão também não pretende negociar o jogador até o fim dos campeonatos Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil — até onde o time for nesses três certames.

Pulga tem a carreira gerenciada pela Águia Football, empresa do jogador Ari, dono e atacante do Atlético-CE.

Na vitória do Ferroviário sobre o Maracanã, por 3 a 1, neste sábado, Pulga chegou ao sétimo gol na temporada e ao quarto tento no Estadual, sendo vice-artilheiro coral e do Campeonato Cearense.



