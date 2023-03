Empatado com Gabigol, Ciel está entre artilheiros do Brasil em 2023

Autor do gol da vitória do Ferroviário sobre o Resende-RJ, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, o atacante Ciel chegou ao nono gol na temporada e é um dos artilheiros do país em 2023.

O camisa 99 do Tubarão divide o segundo lugar com Gabigol, do Flamengo, ambos com nove tentos. Eles estão atrás de três atletas que já chegaram a dez gols na temporada: Lelê, do Volta Redonda-RJ; Wallace Pernambucano, do América-RN; e Pedro, do Flamengo.

Os dois atacantes do Flamengo, no entanto, jogam nesta terça-feira, 28, pela Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Vale-EQU, e podem alterar o ranking ainda hoje.

Contra o Resende, além do gol marcado, Ciel deu assistência para o primeiro tento, sendo a segunda dele com a camisa coral. Nas últimas quatro temporadas, o atacante que hoje possui 40 anos marcou mais que 18 gols por ano.

Artilheiros do Brasil em 2023:

Pedro (Flamengo): 10 gols

Lelê (Volta Redonda): 10 gols

Wallace Pernambucano (América-RN): 10 gols

Gabigol (Flamengo): 9 gols

Ciel (Ferroviário): 9 gols



