Ferroviário elimina Resende e se classifica para 2ª fase da Copa do Brasil

O Ferroviário garantiu classificação para a segunda fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, 28. Jogando no Estádio do Trabalhador, o time coral venceu o Resende por 2 a 1 com gols de Alisson e Ciel.

Com a vaga assegurada, o Tubarão da Barra do Ceará vai embolsar R$ 900 mil pela classificação. Anteriormente, a equipe já havia faturado R$ 750 mil pela participação no torneio. Agora, enfrenta o vencedor do confronto entre Campinense e Grêmio.

O jogo

Apesar de jogar fora dos seus domínios, a equipe coral tomou as rédeas da partida desde os minutos iniciais contra um adversário em baixa após quatro derrotas consecutivas no Campeonato Carioca.

Logo no primeiro minuto, o time treinado por Paulinho Kobayashi já levou perigo ao setor defensivo do Resende. Após boa troca de passes, Erick Pulga até tentou, mas finalizou em cima do defensor do Gigante do Vale.

Depois, foi a vez do meio-campista Felipe Guedes finalizar forte para boa defesa do goleiro Jefferson. Com boa organização e ímpeto ofensivo, o Ferroviário seguiu controlando a partida até conseguir abrir o placar, aos 18 minutos.

Em cobrança de falta, o centroavante Ciel lançou a bola na área e o zagueiro Alisson aproveitou para cabecear em direção à meta adversária, deixando o Tubarão com vantagem no Estádio do Trabalhador.

Após o gol coral, o Resende conseguiu construir um bom lance em contra-ataque com Vinicius Balloteli. Na ocasião, o atacante do time carioca finalizou e a bola passou perto do gol do time cearense.

No entanto, mesmo com o Gigante do Vale tentando chegar ao ataque, foi o Tubarão que aproveitou a chance que teve. Em grande jogada de Erick Pulga pela esquerda, a bola é cruzada para área e Ciel chuta travado. Em seguida, Deizinho deixa para o camisa 99 novamente, que finaliza bem e estufa as redes.

Com vantagem no placar, a equipe coral administrou a partida até o apito do árbitro para encerrar a primeira etapa.



Já no segundo tempo, a postura adotada pelo Ferroviário foi semelhante. O Resende, por sua vez, se lançou mais ao ataque, já que precisava virar a partida para conquistar a classificação. Os lances mais perigosos do time carioca foram produzidos pelo atacante Igor Bolt, que entrou no intervalo do jogo.

O jogador, inclusive, diminuiu o placar aos 22 minutos. Após receber a bola na entrada da área, o camisa dez bateu firme para vencer o goleiro Douglas Dias. Com o gol, o Gigante do Vale cresceu no jogo, mas esbarrou na boa organização defensiva do time coral e não conseguiu empatar.

Ficha técnica

Resende

4-4-2: Jefferson Luis; Medina, Hiago, Rayne e Kaique; Dener (Moretti), Khevin Fraga, William (Igor Bolt); Léo Pedro (Léo Itaperuna), Bismarck (Geovani) e Balloteli (Wallace). Téc: Sandro Sargentim

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Negueba (Roni Lobo), Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva; Vinícius Paulista (Edgar), Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho (Kiuan), Erick Pulga (Juninho Quixadá) e Ciel (Thiaguinho). Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Estádio do Trabalhador, em Resende/RJ

Data: 28/2/2023

Horário: 15h30min

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Marcyano da Silva Vicente



Cartões amarelos: Douglas Dias (FAC), Roni Lobo (FAC), Léo Pedro (RES), Kaique (RES), Ciel (FAC)

Gols: 18min/1T - Alisson (Ferroviário), 30min/1T - Ciel (Ferroviário), 22min/2T - Igor Bolt (Resende)