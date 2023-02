Ciel trata quartas de final contra o Maracanã como "batalha" e prega respeito

Com cinco gols, atacante divide artilharia do Cearense com Isaias, do Caucaia

O Ferroviário enfrenta o Maracanã neste sábado, 11, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense 2023. A partida, disputada no Estádio Presidente Vargas, terá início às 16h.

Destaque coral, o atacante Ciel comentou sobre o confronto entre Tubarão e Azulão e fez questão de pregar respeito ao time de Maracanaú.



"A gente tem que ter humildade e respeitar os adversários. Futebol é decidido dentro de campo. Temos duas batalhas muito difíceis contra o Maracanã, mas a gente vai trabalhar em cima do adversário para conseguir nosso objetivo."

O Maracanã, adversário do time coral, se classificou na segunda posição do Grupo B com oito pontos somados. Na primeira fase, o bicolor metropolitano venceu dois jogos, empatou dois e perdeu um.

"Já vimos alguns jogos deles (Maracanã). Tenho certeza que estaremos focados para dar nosso melhor e trazer essa vitória para dar alegria não só aos torcedores, mas para todos que fazem parte do Ferroviário", comentou Ciel.



Com cinco gols assinalados, o centroavante de 40 anos divide o topo da artilharia do Estadual com Isaias, do Caucaia. Na atual temporada, Ciel marcou sete gols em nove jogos.

