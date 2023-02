Em jogo intenso, Ferroviário empata com o Bahia na Fonte Nova

O Ferroviário conquistou um resultado importante fora de casa neste sábado, 4. Na Arena Fonte Nova, o time coral empatou em 2 a 2 com o Bahia em jogo da segunda rodada da Copa do Nordeste 2023. Os gols do Tubarão foram marcados por Erick Pulga. Mugni e Everaldo fizeram para o time baiano.

O jogo

Na primeira etapa, o Tubarão da Barra optou por ter um comportamento mais defensivo. Jogando fora de casa em uma Arena Fonte Nova com bom público, o time coral apostou em contra-ataques para tentar surpreender o Esquadrão..

O Bahia, por sua vez, encontrou dificuldade para criar chances devido a boa compactação defensiva do Ferroviário. No entanto, mesmo sofrendo para tentar achar espaços, o tricolor baiano ainda acertou a trave duas vezes, com Cicinho e Kayky.

Já no segundo tempo, o time de Paulinho Kobayashi voltou mais ousado e começou a levar perigo ao gol do Bahia. E, o ímpeto coral não demorou a dar resultado: aos 9 minutos, o zagueiro Éder Lima construiu uma bela jogada individual em contra-ataque, tocou para Deizinho, que ajeitou para Erick Pulga abrir o placar.

No entanto, cinco minutos depois, o meia do Bahia, Lucas Mugni, cobrou falta por cima da barreira, a bola tocou na trave esquerda e balançou as redes. A partir do empate, o jogo ficou intenso, com ambas as equipes tendo chances de gol.

Aos 37, o atacante tricolor Biel cai após choque com Éder Lima e o árbitro assinala pênalti para o time baiano. Na cobrança, Everaldo cobra bem e vira o placar na Fonte Nova. Com o placar adverso, o Ferroviário buscou o resultado e empatou o placar de forma emocionante no final da partida.

Já nos acréscimos, o Tubarão consegue bela tabela na entrada da área e Erick Pulga finaliza bem para empatar o confronto.

Ficha Técnica

Bahia

4-3-3: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu (David Duarte), Raul Gustavo e Ryan; Diego Rosa, Acevedo e Goulart; Kayky, Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Edgar, Éder Lima e Mattheus Silva; Vinicius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho, Erick Pulga e Ciel.Técnico: Paulinho Kobayashi.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador/BA

Data: 04/02/2023

Horário: 20h30

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Vinicius Melo de Lima

Cartões amarelos: Raul Gustavo (Bahia), Éder Lima (Ferroviário), Felipe Guedes (Ferroviário)

Gols: 9min/2T - Erick Pulga (Ferroviário); 14min/2T - Lucas Mugni (Bahia); 39min/2T - Everaldo (Bahia) e 45min/2T - Erick Pulga (Ferroviário)