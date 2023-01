Ciel relembra dia em que parou de beber e revela: "Vomitava sangue"

Aos 40 anos de idade, atacante é um dos destaques do Ferroviário na temporada com cinco gols

O atacante Ciel vem mostrando que idade é apenas um número. Em 2023, vestindo a camisa do Ferroviário, o jogador já marcou cinco gols em cinco partidas e é um dos destaques do time coral na temporada.

Nesta quinta-feira, 26, o camisa 99 do Tubarão da Barra concedeu entrevista exclusiva ao programa Trem Bala, da TV Ceará, e falou sobre o dia 10 de fevereiro de 2016, data em que parou de beber após pedido da filha. Anteriormente, Ciel sofria com alcoolismo, problema que afetava sua carreira.

"Não tenho problema com ninguém que bebe, mas nessa data eu me encontrei em casa. Com todo respeito, eu vomitava sangue. Eu vi Jesus e o diabo. Minha filha chegou e falou: 'pai, é tão ruim beber'. Eu perguntei o motivo e ela disse que ficava triste em me ver assim. Eu disse: 'a partir de hoje você não vai ver o papai assim'," relembrou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dica para os jovens

Aos 40 anos, Ciel já viveu muitas experiências ao longo da sua carreira e, com isso, amadureceu bastante. Durante o programa, ele ainda mandou um recado aos jogadores mais jovens e os aconselhou a tomarem cuidado com amizades.

"A primeira coisa (a se fazer) é buscar Jesus e, em seguida, ter humildade, não querer ser melhor que ninguém. Tomar cuidado com as amizades e buscar grandes coisas sempre."

No Ferroviário neste ano, o centroavante divide protagonismo no ataque com Erick Pulga, de 22 anos.

Ferrão no Cearense

Atualmente, o Tubarão da Barra ocupa a terceira colocação do Grupo A do Estadual 2023. Com três pontos, o time coral venceu o Barbalha na estreia por 4 a 0, com hat-trick de Ciel, e foi derrotado pelo Atlético-CE nesta quarta-feira, 25, por 1 a 0.

Sobre o assunto Em seis jogos, PV já arrecadou 3,2 toneladas de alimentos com clubes cearenses

Parceria com Ciel e placar surpreendente: Pulga fala de Ferroviário 3x0 Ceará

Ciel e Erick Pulga participaram de todos os últimos sete gols do Ferroviário em 2023

Em outro trecho da entrevista, o camisa 99 foi questionado se o Ferroviário poderia ser campeão do Campeonato Cearense. Em sua resposta, ele afirmou que o elenco tem qualidade para alçar voos maiores.

"Vamos ver aos poucos, partida a partida. Nosso time tem qualidade. Tenho certeza que a gente vai chegar longe", comentou.

Futuro

No último dia 17 de janeiro, Ciel rechaçou, em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, a ideia de se aposentar em breve e destacou o prazer que sente em jogar bola.

"Não penso em encerrar carreira agora. O que mais gosto é de levar palavra aos meninos e de estar dentro campo jogando e fazendo gols. Graças a Deus, estamos colhendo coisas boas e focando e melhorando a cada dia, alcançando nossos objetivos", pontuou.

Carreira

Natural de Caruaru, cidade de Pernambuco, Jociel Ferreira da Silva já defendeu diversos clubes no futebol brasileiro e também no exterior. Atuando no Brasil, ele jogou por Santa Cruz, Salgueiro, Fluminense, América-RN, ASA, entre outros. Fora do país, vestiu as camisas do Shabab Dubai, Al Ahli Club, Al Ittihad Kalba e Dibba Al Fujairah, todos dos Emirados Árabes Unidos.

Conhecido no futebol cearense, o experiente atacante também já defendeu Ceará, Icasa, Caucaia e Guarany de Sobral. Em 2022, atuando pelo Tombense-MG, Ciel foi um dos artilheiros da Série B do Brasileirão com 10 gols assinalados.