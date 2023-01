Ciel faz dois, Ferroviário faz grande jogo e vence Ceará por 3 a 0 em estreia no Nordestão

No Presidente Vargas, o Ferroviário domina o Ceará, aplica 3 a 0 em grande atuação de Ciel e Erick Pulga e soma os três pontos no jogo de estreia das equipes na Copa do Nordeste

Deu Ferroviário no Clássico da Paz. Mandante da partida, o Tubarão da Barra fez grande jogo no estádio Presidente Vargas e venceu o Ceará por 3 a 0, em duelo disputado na noite deste domingo, 22, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Os gols do time foram marcados por Erick Pulga, em bela jogada individual, e Ciel, duas vezes, em cobrança de pênalti e de falta.

O Ceará até criou ocasiões de balançar as redes no primeiro tempo, mas não aproveitou as oportunidades que teve e pagou o preço em erros defensivos, vendo o Ferroviário encaminhar a vitória ainda na primeira etapa. O Tubarão ainda podia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior no placar caso tivesse convertido as chances criadas em gol. No segundo tempo, o Vovô não conseguiu reagir e ainda sofreu o terceiro tento, que decretou o revés alvinegro.

O Ferroviário volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, 25, quando enfrenta o Atlético Cearense pelo Campeonato Cearense, às 15h30min, no Elzir Cabral. Já o Ceará joga no mesmo dia, quando recebe o Pacajus no PV, às 20 horas, também pelo Estadual.

O jogo

O Clássico da Paz começou equilibrado. Com mais posse de bola, o Ceará propôs mais o jogo nos primeiros dez minutos, enquanto o Ferroviário se postava na defesa esperando o erro do time alvinegro para engatar o contra-ataque.

A primeira grande chance do jogo foi do Vovô. Janderson recebeu bom lançamento de Vina e ficou de frente para o goleiro Douglas, que fez boa defesa e jogou a bola para escanteio.

O Ferroviário suportou bem a pressão inicial do Ceará, que criava boas oportunidades pelo lado esquerdo com Janderson, mas o ataque alvinegro parava na zaga ou no goleiro Douglas.

Mesmo sem ter mais posse, foi o Ferroviário que chegou mais perto de abrir o placar. Em boa jogada de Wesley, Felipe Guedes recebeu o cruzamento na grande área, girou contra a marcação e finalizou forte na trave.

Em seguida, o Ceará respondeu na falha de Douglas, que acabou corrigindo o erro. O goleiro repôs errado e deu no pé do camisa 29, que tabelou com Jean Carlos e ficou de frente para o gol, mas o arqueiro do Ferrão fez grande defesa em dois tempos.

O Ceará não aproveitou a chance que teve e pagou o preço na jogada seguinte. Em boa trama na entrada da área, Ciel tocou de calcanhar para Erick Pulga, que tocou para Felipe Guedes que infiltrava na defesa do Vovô, mas foi derrubado por Luiz Otávio e o árbitro assinalou pênalti. O lance gerou polêmica, uma vez que o zagueiro alvinegro já tinha cartão amarelo e não recebeu o segundo, para revolta da torcida do Ferroviário.

Na cobrança, Ciel deslocou Richard e acertou o ângulo. A bola ainda resvalou na trave antes de entrar e o Tubarão abriu o placar no Presidente Vargas.

Em desvantagem, o Ceará sentiu o gol e viu o Ferroviário crescer na partida. O Alvinegro não teve o mesmo empenho ofensivo do início do confronto e sofria no setor defensivo, sendo salvo por Richard.

O goleiro do Vovô impediu o segundo gol do Ferroviário em uma série de três defesas. Na primeira oportunidade, salvou uma cabeçada em lance onde quatro jogadores adversários ocupavam a pequena área. Após a zaga afastar mal, foi a vez do arqueiro impedir o gol de Ciel de cabeça. No rebote, Richard ainda afastou para escanteio.

Na cobrança, Wesley encontrou Fabão, mas o zagueiro escorou para fora e mais uma vez o Ferroviário ficou no quase.

Ceará tentou acordar após a sequência de falhas na defesa e esboçou uma reação. Vina teve boa oportunidade após receber passe de Janderson pela linha de fundo, mas parou em Douglas. Já Luvannor não aproveitou falha do goleiro em cruzamento e bombardeou na defesa.

E nos acréscimos, o Ferroviário ampliou. Em tabela com Lincoln pelo lado esquerdo do ataque, Erick Pulga costurou a zaga do Ceará, deixou Tiago Pagnussat no chão e cortou para a direita em busca da finalização, acertando um belo chute para anotar o segundo tento do Tubarão na partida, que foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 0 no placar.



Segundo tempo

O início da segunda etapa do Clássico da Paz teve uma tentativa de reação do Ceará, que buscava um gol para voltar ao jogo. Contudo, o Ferroviário se defendia bem na defesa e fazia uma atuação segura com a vantagem de dois gols a favor.

Desesperado por um gol, a situação só melhorou para o Tubarão da Barra.antes dos 15 minutos da etapa final. Erick Pulga sofreu falta perigosa de Buiú na entrada da grande área. Na cobrança, Ciel encheu o pé e balançou as redes, marcando o segundo tento dele no jogo e o terceiro da equipe. A bola ainda desviou em Tiago Pagnussat antes de entrar.



Querendo reagir sem se desorganizar defensivamente, o Ceará buscava encontrar formas de abrir a defesa do Ferroviário, mas sem êxito. Vitor Gabriel e Erick entraram na segunda etapa, mas não conseguiram incomodar a defesa adversária.

As melhores chances do Vovô na partida continuavam saindo dos pés de Janderson. O ponta, assim como o restante do ataque da equipe, não era eficiente no terço final do campo.

Gustavo Morínigo promoveu a estreia do meia-atacante Chay, que entrou na vaga de Vina. O jogador deu nova vida ao ataque alvinegro e até teve boas oportunidades de diminuir o placar, mas ficou só no quase.

Confortável na partida, o Ferroviário não se esforçava no ataque quando recuperava a bola e já poupava energias na reta final.

Na última boa oportunidade do Ceará, Janderson penetrou na grande área, deu caneta no adversário e finalizou de perna direita, mas a bola passou raspando a trave do goleiro Douglas. Após o lance, o juiz apontou para o centro do gramado e decretou a vitória de 3 a 0 do Tubarão.

