Com hat-trick de Ciel, Ferroviário goleia Barbalha na estreia do Cearense

O Ferroviário fez jus ao favoritismo no jogo de estreia e largou com o pé direito no Campeonato Cearense. Na noite desta segunda-feira, 16, o Tubarão da Barra venceu o Barbalha por 4 a 0, no Estádio Presidente Vargas, com direito a hat-trick de Ciel. Erick Pulga também balançou as redes. O duelo fechou a primeira rodada do estadual.

A superioridade do Ferroviário ficou evidente logo nos minutos iniciais da partida. A equipe do técnico Paulinho Kobayashi não deu sossego ao Barbalha e começou o jogo pressionando. Prova disso é que Ciel teve grande oportunidade antes mesmo do marcador chegar ao primeiro minuto de bola rolando.

O escrete coral buscava subir ao ataque, predominantemente, pelo lado esquerdo do campo. Por ali, o Ferroviário criou boas chances de gol durante toda a partida.

Devido a proposta de atacar mais pela faixa esquerda do gramado, um nome começou a se destacar no Ferroviário: Erick Pulga. O camisa 16 mostrou todo o seu arsenal de dribles e fez um verdadeiro “alvoroço” na defesa do Barbalha em toda a partida.

O primeiro gol do Ferroviário surgiu justamente por ali, após mais uma grande jogada de Erick Pulga, aos nove minutos. O atacante partiu em velocidade, driblou o defensor na direção da linha de fundo, e cruzou para o meio da área, onde estava Ciel. O camisa 99 finalizou forte, superou o goleiro Lyon e deu início ao seu show na noite desta segunda-feira.

Quando estava sem a bola, os comandados de Paulinho Kobayashi também não davam sossego ao Barbalha. O time coral subia os blocos de marcação e rapidamente conseguia roubar a posse. Com essa postura, o Ferroviário dominou por completo o jogo e ampliou ainda mais a vantagem no marcador.

Em mais uma jogada pelo lado esquerdo do campo, Erick Pulga foi derrubado por Charles dentro da área e o árbitro marcou pênalti, aos 23 minutos. Cobrador oficial do Ferrão, Ciel logo pegou a bola e não titubeou. Chute forte no lado esquerdo do gol para marcar o segundo da noite.

Na volta do Intervalo, o Ferroviário manteve a mesma postura do primeiro tempo e o atacante Ciel continuou brilhando. O camisa 99 não demorou muito tempo para marcar o seu terceiro gol no jogo. Logo aos seis minutos, a bola parada entrou em ação e o centroavante aproveitou o escanteio para cabecear com tranquilidade e ampliar a vantagem no marcador.

A partida não podia terminar sem um gol dele: Erick Pulga. O camisa 16, que foi bastante acionado durante os dois tempos, também conseguiu deixar sua marca. Já na parte final, aos 32 minutos, o atacante pegou a sobra dentro da grande área e chutou forte para estufar as redes de Lyon.

Ficha Técnica

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Roni Lobo, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln (Vinícius Paulista), Felipe Guedes e Matheus Lima (Cairo); Deizinho (Thiaguinho), Erick Pulga (Kiuan) e Ciel (Hugo Freitas). Técnico: Paulinho Kobayashi.

Barbalha

4-3-3: Lyon; Natanael (Alan Victor), Charles (Bidu), Cuero e Rogério (Douglas); Dalvan (Eduardo), Anderson e João Neto; Zé Preto, Renatinho e Romário (Diego Noca). Técnico: Roni Araújo.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 20/01/2023

Horário: 20 horas

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho

Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior e Yuri Rodrigues Cunha

Cartões amarelos: João Neto (Barbalha), Rogério (Barbalha) e Roni Lobo (Ferroviário)

Gols: 9min/1T - Ciel; 23min/1T - Ciel; 7min/2T - Ciel; 32min/2T - Erick Pulga

