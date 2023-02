Com falha dupla da defesa, Ferroviário empata em 2 a 2 com ABC pela Copa do Nordeste

O Tubarão esteve na frente do placar por duas vezes, mas o time potiguar foi valente e buscou o empate no Estádio Presidente Vargas, na noite desta quarta-feira, 22

O Ferroviário deixou escapar a segunda vitória na Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, 22, o Tubarão da Barra do Ceará recebeu o ABC e empatou em 2 a 2 no Estádio Presidente Vargas, pela quinta rodada da competição regional. O destaque negativo fica para a defesa coral, que falhou nos dois gols da equipe potiguar.

Com o resultado, o time cearense irá terminar a rodada na quinta posição do Grupo A, com sete pontos somados. O próximo desafio do Ferroviário na competição será no dia 4 de março (sábado), contra o Campinense.

O jogo

O Ferroviário teve um começo de jogo empolgante. Com apenas 30 segundos de bola rolando, o time cearense criou a primeira oportunidade clara de gol. Ciel finalizou forte da entrada da área e o goleiro Simão defendeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a primeira descida ao ataque acontecendo antes mesmo do relógio marcar um minuto, o Tubarão da Barra dava indícios de que tomaria as rédeas do jogo. E foi isso que aconteceu. Aos cinco minutos, a equipe de Paulinho Kobayashi abriu o placar com Ciel, após contra-ataque fulminante. O atacante finalizou no canto do goleiro Simão.

Por ter saído atrás no placar, o ABC passou a ficar mais tempo com a posse da bola e, por consequência, acabou criando boas oportunidades de empatar. Entretanto, a estrela do goleiro Douglas Dias brilhou na etapa inicial.

O arqueiro coral efetuou dois milagres para salvar o Ferroviário de sofrer o empate. A primeira grande defesa aconteceu aos 12 minutos, quando Fábio Lima arriscou de fora da área e o camisa 1 se esticou todo para impedir o gol. A segunda intervenção importante foi aos 40’, quando Rafael Silva finalizou da entrada da pequena área, mas parou no goleiro.

Na volta do intervalo, o goleiro Douglas Dias enfim foi superado. Depois de inúmeras substituições em ambas as equipes, o ABC retornou melhor e conseguiu chegar ao empate em cobrança de pênalti, cedido após lambança da defesa do time cearense. Daniel Vançan, deslocou o arqueiro do Tubarão na batida e deixou tudo igual.

Após o gol de empate, o ímpeto do ABC aumentou ainda mais. O time potiguar pressionou o Ferroviário contra a própria meta e chegou até a acertar a trave do goleiro Douglas Dias em cobrança de falta por volta dos 27 minutos.

Entretanto, quem chegou ao segundo gol foi o Ferroviário. Aos 32’, após cobrança de escanteio, Lincoln desviou de letra na primeira trave e o lateral Alemão, na tentativa de fazer o corte, acabou empurrando a bola contra a própria meta.

No entanto, a alegria do Tubarão durou pouco. Isso porque, após mais uma falha da defesa do Ferroviário, que acabou recuando errado, o atacante Rafael Silva saiu de cara com o gol e finalizou no canto para superar Douglas Dias. O tento que empatou novamente, e sacramentou o placar da partida, foi marcado aos 36 minutos.



Tags