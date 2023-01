Liberação do Castelão deve ocorrer no início de março, reforça SOP

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) ressaltou que a liberação do Castelão deverá ocorrer no início de março de 2023. A data exata, porém, ainda não foi definida pelo Governo do Estado.

No entanto, segundo o governador Elmano Freitas, há um desejo da reabertura do Gigante da Boa Vista acontecer no duelo entre Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU, pela 2ª fase preliminar da Copa Libertadores, que está marcado para o dia 2 de março.

"Garanto que essa é a ordem que o Quintino (Superintendente de Obras Públicas) recebeu: Libertadores será no Castelão. A grama tem que estar impecável para o primeiro jogo do Fortaleza na Libertadores", disse.

Dessa maneira, o Castelão ainda não deverá estar apto para sediar os jogos da primeira fase do Campeonato Cearense, que está previsto para encerrar em 7 de fevereiro, data que Ceará e Fortaleza se enfrentam.

Confira os detalhes das obras

As obras no Castelão foram iniciadas logo após o fim do Campeonato Brasileiro, na segunda semana de novembro de 2022. Além do gramado, também houve a troca do sistema drenagem, que agora terá o dobro da capacidade e a instalação de novos tubos e valas.

No dia 17 de dezembro, foi finalizado o plantio da nova grama. Diferente das últimas temporadas, a instalação do novo gramado não foi realizada com placas ou tapetes, mas sim plantada. Após o primeiro corte, realizado nesta semana, haverá, no mínimo, dois cortes semanais até a entrega do campo com o intuito de nivelar o terreno.

