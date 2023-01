Clubes pagam aluguel do PV em cestas básicas

Com o Castelão fechado, o Estádio Presidente Vargas tem recebido as principais partidas do futebol cearense neste início de 2023. Somente nos primeiros 23 dias de janeiro, a praça esportiva da Gentilândia recebeu seis partidas, sendo três com mandos de campo do Fortaleza e outras três do Ferroviário.

Nos boletins financeiros divulgados, chama a atenção o fato da cobrança do aluguel do estádio não estar sendo registrada. Em contato com os clubes, o Esportes O POVO ouviu que, desde o início da atual temporada, a cobrança foi substituída por uma contrapartida social.

Para utilizar o PV, os clubes precisam entregar cestas básicas à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel) e órgão da Prefeitura as distribui para instituições sociais.

A quantidade de cestas básicas está relacionada à quantidade de setores do PV que são abertos a cada partida. Para utilizar a praça esportiva por completo, por exemplo, os clubes precisam entregar uma quantidade de donativos correspondente ao valor de R$ 5.443,00. Em caso de apenas parte do estádio ser utilizada, a contrapartida diminui.

Nos jogos contra Asa-AL e Barbalha, em que o Ferroviário abriu apenas os setores amarelo extra, azul e social, o valor das cestas básicas foram correspondente a R$ 2.310,00. Os clubes têm até quatro dias para entregar as doações para a Secel.

As despesas operacionais do estádio, no entanto, continuam sendo pagas diretamente pela renda dos jogos. Os profissionais do quadro móvel são indicados pela administração do estádio, mas recebem diretamente dos clubes.

O Esportes O POVO procurou a Secel para saber mais sobre a substituição do aluguel por contrapartidas sociais, mas até o momento não obteve um detalhamento da situação, no entanto publicará logo que tiver retorno.

Nesta semana, o PV receberá mais três partidas. Na quarta-feira, 25, o Ceará enfrenta o Pacajus, pelo Campeonato Cearense; enquanto na quinta, 26, o Fortaleza recebe o Sergipe, pela Copa do Nordeste. Sábado, 28, novamente pelo Estadual, tem Vovô contra o Maracanã.

