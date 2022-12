Obras no campo de jogo do Castelão dobram capacidade da drenagem

A tubulação que fica abaixo do gramado passará de 1.850 metros para 3.700m, o que deve acelerar o escoamento da água em dias chuvosos.

As obras no campo de jogo do Castelão estão em andamento e com duas semanas de trabalho o sistema de drenagem está sendo revisado e ampliado. A maior parte dos tubos utilizados está sendo trocada e novas valas e drenos estão sendo feitos.

O objetivo é dobrar a capacidade do sistema, que é montado em formato “espinha de peixe”. Trata-se da camada mais profunda do gramado e com a obra a tubulação passará de 1.850 metros para 3.700m, o que deve acelerar o escoamento da água em dias chuvosos.

A engenheira civil da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Larissa Augusto, comentou sobre a atual etapa da obra, ressaltando que apenas parte do sistema de drenagem foi mantido. “Aproveitamos cerca de 20% da tubulação antiga, o restante está sendo instalação nova. Estamos intercalando onde está sendo aproveitada a tubulação com a colocação de tubos novos. A obra está dentro do cronograma, apesar de essa fase atual ser mais de trabalho manual”, disse.

Depois que o sistema de drenagem estiver totalmente restabelecido e ampliado, será coberto por camadas de brita e areia. Somente após esse processo é que o novo gramado será plantado. A grama seguirá sendo natural, da espécie bermuda celebration.

O investimento feito pelo Governo do Estado em toda a obra do campo do Castelão é de R$ 1,95 milhão. Tudo deve ser executado em 90 dias, o que significa que o estádio deve estar novamente à disposição dos clubes cearenses em fevereiro.

O Clássico-Rei válido pelo Campeonato Cearense de 2023, marcado para 8 de fevereiro, pode ser o jogo de reabertura da praça esportiva.



