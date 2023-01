Kobayashi critica gramado do Elzir Cabral e não quer Ferroviário jogando na Barra

Treinador afirmou que a condição do campo da sede coral atrapalha o modelo de jogo do Tubarão e afirmou que não queria ter atuado lá contra o Atlético-CE

Se depender do técnico Paulinho Kobayashi, o Ferroviário não joga mais no estádio Elzir Cabral. Na coletiva que concedeu após a derrota do Tubarão para o Atlético-CE, na quarta-feira, 25, o comandante coral afirmou que o gramado da praça esportiva prejudica o desempenho dos jogadores do Peixe e atrapalha o modelo de jogo trabalhado por ele com o elenco.

"Eu já tinha falado antes que não jogaria este jogo (Ferroviário x Atlético-CE, no Elzir Cabral), mas infelizmente nós pedimos algumas coisas e nem sempre a gente consegue; e temos que acatar. A qualidade da nossa equipe, os jogadores, a maneira que eles jogam, a maneira que construímos esse modelo de jogo seria para um campo diferente, que tivesse condições e pudesse colocar a qualidade que eles têm em prática. Aqui atrapalha bastante, mas temos que fazer a nossa parte", disse Kobayashi.

O comandante coral garantiu que não fazia a crítica ao gramado do Elzir Cabral como desculpa pela derrota e enfatizou que pela irregularidade do campo, os atletas do Ferroviário tiveram sim dificuldade, especialmente na criação de lances claros para gol.

Kobayashi comentou que até para treinar, o gramado da sede do Ferroviário não é ideal e que ele pouco tem trabalho no Elzir Cabral. “Falaram: ‘Ah, mas vocês treinam aí’; praticamente, na semana não consigo treinar porque nós jogamos fim de semana e depois, (para o jogo de) dia de semana, não dá tempo de treinar, só de recuperar. Semana passada treinei em Caucaia, porque estava chovendo e não podia usar o campo (do Ferroviário), então até os trabalhos são difíceis da gente fazer neste campo, Nós entendemos que para a qualidade da nossa equipe, seria melhor se tivesse um campo mais regular, com mais qualidade, mais nivelado, para que a gente pudesse acelerar, jogar", sugeriu.

Nenhum dos demais jogos do Ferroviário na fase de grupos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste está previsto para o Elzir Cabral. A casa do Tubarão nas duas competições é o estádio Presidente Vargas.

O clube alega que, por conta do fechamento temporário do Castelão e do excesso de jogos no PV, foi necessário o jogo contra o Atlético-CE acontecer na Barra do Ceará, porém, a FCF e a CBF sabem da preferência do Ferroviário por atuar no Presidente Vargas.

