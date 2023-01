Aplicativo gratuito fecha parceria e transmite Copa do Nordeste 2023

A OneFootball, plataforma de mídia de futebol, anunciou um contrato de distribuição válido por um ano com o canal Nosso Futebol para se tornar o parceiro de pay-per-view da emissora brasileira para a Copa do Nordeste em todo o país.

O acordo de distribuição vale por toda a temporada de 2023. Todas as transmissões do Nordestão realizadas pelo Nosso Futebol serão disponibilizadas em pay-per-view no aplicativo móvel OneFootball, no site OneFootball.com e na OneFootball TV (já disponível na Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung e Android TV) .

Os torcedores nordestinos terão acesso a todas as 72 partidas da competição regional, transmitidas ao vivo em português. Os valores são de R$10,90 por partida.

Além disso, os fãs também podem curtir gratuitamente os melhores momentos de todas as partidas da Copa do Nordeste. O conteúdo estará disponível nas plataformas próprias e operadas pela plataforma e em sua rede de distribuição de vídeo, que inclui mais de 110 editores de grande importância no mundo.

A Copa do Nordeste se torna o terceiro torneio a ser transmitido ao vivo pelo aplicativo em 2023, juntando-se ao Campeonato Paranaense e ao Campeonato Catarinense.



