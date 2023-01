Em seis jogos, PV já arrecadou 3,2 toneladas de alimentos com clubes cearenses

Para utilizar o estádio, times precisam doar cestas básicas à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel) e órgão da Prefeitura as distribui para instituições sociais

Principal praça esportiva do Estado enquanto a Arena Castelão passa por reformas, o Estádio Presidente Vargas já recebeu seis partidas em 2023, sendo três com mandos de campo do Fortaleza e outras três do Ferroviário.

Neste ano, para utilizar o estádio, os clubes precisam doar cestas básicas de alimentos à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel) e órgão da Prefeitura as distribui para instituições sociais, apurou o Esportes O POVO.

Diante disso, o Secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, Ozires Pontes, informou que 3,2 toneladas já foram arrecadadas com as partidas disputadas no PV.

"Nesse primeiro mês, foram realizados 06 (seis) jogos, entre Copa do Nordeste e Campeonato Cearense de Futebol , gerando, até o momento, uma arrecadação aproximada de 3,2 toneladas de alimentos.

Deste modo, a SECEL visa expandir e pulverizar as incontáveis contribuições sociais que o esporte e o lazer têm em nossa comunidade", disse.

De acordo com Ozires, a medida foi adotada visando expandir as contribuições sociais que o esporte e o lazer proporcionam: "Nosso único propósito é de aumentar, na medida do possível, o impacto social da prática esportiva."

Doações

A quantidade de cestas básicas doadas está relacionada à quantidade de setores do PV que são abertos a cada partida. Para utilizar a praça esportiva por completo, por exemplo, os clubes precisam entregar uma quantidade de donativos correspondente ao valor de R$ 5.443,00. Em caso de apenas parte do estádio ser utilizada, a contrapartida diminui.

As despesas operacionais do estádio, no entanto, continuam sendo pagas diretamente pela renda dos jogos. Os profissionais do quadro móvel são indicados pela administração do estádio, mas recebem diretamente dos clubes.

Próximos compromissos

Ao decorrer desta semana, o Estádio Presidente Vargas receberá mais três partidas. Na quarta-feira, 25, o Ceará enfrenta o Pacajus, pelo Campeonato Cearense, enquanto na quinta, 26, o Fortaleza recebe o Sergipe, pela Copa do Nordeste. Sábado, 28, novamente pelo Estadual, o Vovô encara o Maracanã.



