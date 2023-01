Castelão deve ser liberado na primeira semana de março, diz superintendente

O novo gramado da Arena Castelão recebeu o primeiro corte na manhã desta segunda-feira, 9. A obra, que estava prevista para ser finalizada no dia 10 de fevereiro, tem novo prazo para ser entregue: na primeira semana de março. Apesar da ampliação do limite da entrega, o Superintendente de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira, afirmou que o andamento das obras “está acima do cronograma apresentado”.

Portanto, o Gigante da Boa Vista não receberá jogos da primeira fase do Campeonato Cearense, que encerra na segunda semana de fevereiro, com Ceará x Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu me animo muito, estou vindo aqui diariamente. Eu estou muito animado porque (o andamento das obras) está acima do cronograma que foi apresentado. Então é um trabalho muito bom. Vamos esperar a primeira semana de março para liberarmos o Castelão para os jogos do Cearense, Copa do Nordeste e Brasileirão", disse o Superintendente.

Novo gramado pode estrear em jogo do Fortaleza pela Libertadores

A data exata da entrega do Castelão ainda está indefinida. Porém, existe a possibilidade da primeira partida no Castelão ocorrer no dia 2 de março, com Fortaleza e Deportivo Maldonado, em duelo de volta pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores, em virtude de ser uma partida de maior relevância e atração de público.

Entretanto, ainda há a possibilidade da inauguração do novo gramado ser um pouco depois, no dia 5 de março, no confronto entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste, segundo a data base do torneio divulgada pela CBF.

Sobre o assunto Mesmo com derrota, Floresta assegura classificação inédita na Copinha

Ferroviário vence Confiança-SE nos pênaltis e está na fase de grupos da Copa do Nordeste

Confira detalhes das obras no Castelão

As obras no Castelão foram iniciadas logo após o fim do Campeonato Brasileiro, na segunda semana de novembro de 2022. Além do gramado, também houve a troca do sistema drenagem, que agora terá o dobro da capacidade e a instalação de novos tubos e valas.

No dia 17 de dezembro, foi finalizado o plantio da nova grama. Diferente das últimas temporadas, a instalação do novo gramado não foi realizada com placas ou tapetes, mas sim plantada. Após o primeiro corte, realizado nesta segunda, 9, haverá, no mínimo, dois cortes semanais até a entrega do campo com o intuito de nivelar o terreno.

Tags