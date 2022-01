Ferroviário enfrenta o Maracanã em busca da 2ª vitória consecutiva no Cearense

Tubarão da Barra tenta vitória sobre o Azulão, vice-líder da campeonato estadual, para embalar na competição. Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 15 horas, no Domingão, em Horizonte (CE), pela quarta rodada do certame

O Ferroviário entra em campo nesta terça-feira, 18, em busca da segunda vitória seguida no Campeonato Cearense 2022. O Tubarão da Barra enfrenta o Maracanã às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), com o objetivo de embalar na competição e se firmar na parte de cima da tabela. A partida, válida pela quarta rodada do certame estadual, terá transmissão da FCF TV e da rádio O POVO CBN.

O duelo contra o Maracanã marca um confronto direto para o Tubarão, isso porque apenas dois pontos separam as duas equipes. Quarto colocado, com cinco pontos, o clube coral soma uma vitória e dois empates em três jogos. O Azulão também está invicto no certame estadual, com dois triunfos e um empate em três partidas disputadas. A equipe maranguapense ocupa a vice-liderança do campeonato, com sete pontos conquistados.

Sobre o assunto CBF define adversários de Ceará, Ferroviário e Icasa na 1ª fase da Copa do Brasil

Cearense 2022 tem terça-feira com rodada cheia e briga em todas as partes da tabela

Maracanã publica nota esclarecendo ataque a ônibus e cobra posição da FCF

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-CE, a equipe coral se reapresentou na manhã do último domingo, 16, e teve apenas duas atividades antes do próximo compromisso pelo Cearense. No treino de apronto, realizado no campo do Fujita, os jogadores realizaram trabalho tático, jogadas de bola parada e finalizações ao gol. Para o duelo contra o Maracanã, o técnico Anderson Batatais não poderá contar com o atacante Clisman, lesionado, e o meia Mauri, expulso no jogo contra a Águia da Precabura.

O Azulão também vem de vitória no Cearense e não deve ter desfalques para o confronto. O zagueiro Ciro Sena sofreu ferimentos leves durante o ataque que a delegação da equipe sofreu após o jogo contra o Iguatu, mas deve estar à disposição do técnico Júnior Cearense.

A partida entre as equipes terá presença de público no Domingão. Para ter acesso ao equipamento esportivo, será necessário o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação.

Maracanã x Ferroviário

Maracanã:

4-4-2: Rayr; Gustavo Silva, Ciro Sena, Nanin Cearense e Fabinho; Dedé, Júnior Dindê, Paulinho P10 e Nael; Índio e Dudu Itapajé. Técnico: Júnior Cearense.

Ferroviário:

3-5-2: Jonathan; Eder Lima, André Baumer e Diney; Roni, Alemão, Valderrama, Emerson Souza e Breno; Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais.

Data: 18/1/2022

Horário: 15 horas

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Árbitro: Adriano Barros-CE

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva-CE e Alden Cristhian de Barros-CE

Transmissão: FCF TV e Rádio O POVO CBN AM 1010 (jornada começa a partir das 15 horas)

Tags