CBF define adversários de Ceará, Ferroviário e Icasa na 1ª fase da Copa do Brasil

Confrontos da primeira fase serão definidos em jogos únicos entre os dias 23 de fevereiro e 3 de março. Com vaga assegurada na Libertadores, Fortaleza estreia apenas na terceira fase do torneio

Três representantes do futebol cearense na Copa do Brasil já sabem quais serão seus rivais na estreia da competição. Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira, 17, no Rio de Janeiro (RJ), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da primeira fase do torneio, que terá a participação de Ceará, Ferroviário e Icasa. Com vaga assegurada na Libertadores, o Fortaleza só estreia na terceira fase do certame nacional.

O Ceará fará uma longa viagem até Roraima, onde estreia diante do São Raimundo-RR. O Ferroviário visita o Nova Venécia-ES. Sem participar de competições nacionais desde 2016, o Icasa reestreia na Copa do Brasil jogando em casa, diante do Tombense-MG. Alvinegros e tricolores, por serem visitantes, jogam por empate para avançar. Já o Verdão do Cariri precisará vencer a equipe mineira para se classificar.

As datas e horários dos 40 confrontos desta fase do torneio ainda serão divulgados pela CBF, mas as datas reservada para os duelos da fase 1 são nos dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março. A entidade já definiu o chaveamento para os jogos da segunda fase do certame. Assim como ocorre na fase inicial, os duelos da etapa seguinte são definidos em jogos únicos, mas, em caso de igualdade, a decisão é nos pênaltis.

Caso passe pelo São Raimundo-RR, o Alvinegro de Porangabuçu irá enfrentar o vencedor do confronto entre Tuna Luso-PA e Grêmio Novorizontino-SP. O mando de campo será do Vovô. Já o Tubarão da Barra, se bater o Nova Venécia, seguirá como visitante. A equipe Coral terá pela frente o classificado no duelo entre União Rondonópolis-MT e Atlético-GO. Assim como o Ferroviário, o Icasa irá decidir como visitante caso avance na competição. Se passar pelo Tombense, o Verdão do Cariri pode enfrentar Moto Clube-MA ou Chapecoense-SC na sequência do torneio.

Principal competição no modelo eliminatório do país, a Copa do Brasil tem sete fases, com a final prevista para o dia 19 de outubro. Além dos 80 que estreiam na primeira fase, os nove representantes brasileiros na Libertadores — Palmeiras-SP, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo-RJ, Fortaleza, Corinthians-SP, RB Bragantino-SP, Fluminense-RJ e América-MG — e os atuais campeões da Série B do Campeonato Brasileiro — Botafogo-RJ —, Copa do Nordeste — Bahia-BA — e Copa Verde — Remo-PA — integram o torneio a partir da terceira fase, totalizando 92 participantes.

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

Moto Club-MA x Chapecoense-SC

Icasa-CE x Tombense-MG

Bahia de Feira-BA x Coritiba-PR

Pouso Alegre-MG x Paraná-PR

Mirassol-SP x Grêmio-RS

Azuriz-PR x Botafogo-SP

URT-MG x Avaí-SC

Ceilândia-DF x Londrina-PR

União Rondonópolis-MT x Atlético-GO

Nova Venécia-ES x Ferroviário-CE

Porto Velho-RO x Juventude-RS

Real Noroeste-ES x Operário-PR

Ferroviária-SP x Vasco-RJ

Grêmio Anápolis-GO x Juazeirense-BA

Atlético-BA x CSA-AL

Trem-AP x Paysandu-PA

São Raimundo-RR x Ceará-CE

Tuna Luso-PA x Novorizontino-SP

ASA-AL x Cuiabá-MT

Lagarto-SE x Figueirense-SC

Altos-PI x Sport-PE

Costa Rica-MS x ABC-RN

Sousa-PB x Goiás-GO

Nova Iguaçu-RJ x Criciúma-SC

Globo-RN x Internacional-RS

Umaitá-AC x Brasiliense-DF

Rio Branco-AC x Vila Nova-GO

Maraicá-RJ x Guarani-SP

Sergipe-SE x Cruzeiro-MG

Tuntum-MA x Volta Redonda-RJ

Portuguesa-RJ x CRB-AL

Operário-MT x Sampaio Corrêa-MA

Campinense-PB x São Paulo-SP

São Raimundo-AM x Manaus-AM

Cascavel-PR x Ponte Preta-SP

Tocantinópolis-TO x Náutico-PE

Salgueiro-PE x Santos-SP

Fluminense-PI x Oeste-SP

Castanhal-PA x Vitória-BA



Glória-RS x Brasil de Pelota-RS

