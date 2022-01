Ferroviário vence Atlético-CE por 3 a 1 e conquista primeira vitória no Cearense

O Ferroviário conquistou a primeira vitória no Campeonato Cearense neste sábado, 15. No Domingão, o Tubarão venceu o Atlético-CE por 3 a 1, em jogo válido pela terceira rodada da primeira fase da competição. Valderrama e Gabriel Silva marcaram ainda na primeira etapa e Cariús marcou nos acréscimos do segundo tempo. Eduardo Bahia descontou para a Águia da Precabura.

Com o resultado, o clube coral alcança a quarta colocação, chegando a cinco pontos. Por outro lado, o Atlético amarga na lanterna do certame com apenas um ponto somado em três jogos.

No jogo, o time treinado por Anderson Batatais teve a posse a bola desde o início. Apesar de tentar ir para cima nos minutos iniciais, o Atlético Cearense não encontrava espaços para chegar até a meta do goleiro Jonathan. Do outro lado do campo, o Ferroviário trabalhava com velocidade, utilizando-se principalmente de cruzamentos e chegadas pelas laterais para assustar o goleiro Diónantan. Inicialmente, a Águia da Precabura se fechava bem, mas logo o Peixe começou a encontrar espaços no campo ofensivo.

Após diversas tentativas, o time de Batatais abriu o placar aos 25 minutos. Em uma jogada de velocidade, Valderrama colocou o Ferroviário na frente no placar. Três minutos depois, Gabriel Silva ampliou com um golaço de fora da área. Apesar do time construir a vantagem rapidamente, o Atlético Cearense não desistiu de ir buscar a virada.

Impondo um novo ritmo ao jogo, a Águia da Precabura balançou as redes aos 15 minutos. Após cobrança de falta de Maicom Jesus, Eduardo Bahia subiu mais que a marcação ecabeceou sem chance de defesa para Jonathan. A diminuição na vantagem do time coral fez com que o jogo ficasse ainda mais disputado. O Ferroviário se aproveitava das falhas defensivas do adversário e o Atlético dos espaços deixados pelo time coral quando atacava.



Quem levou a melhor nessa foi o Tubarão. Apesar da imposição do adversário, nos minutos finais, o Peixe voltou a crescer no jogo. Aos 48 minutos, após arrancada de Dudu, Edson Cariús recebeu de frente para o gol e não perdoou.

Na próxima rodada, o Ferroviário joga diante do Maracanã, às 15 horas, no Domingão. O Atlético-CE vai até o Iguatu, no Morenão, jogar às 19 horas. Ambas as partidas ocorrem na próxima terça-feira, 18.

