Ônibus com elenco do Maracanã é apedrejado após vitória diante do Iguatu

Imagens publicadas nas redes sociais do Azulão de Maracanaú mostram os momentos vividos pela delegação, que teve o ônibus atacado na saída do estádio Morenão, em Iguatu

Após a vitória conquistada fora de casa pela equipe do Maracanã, diante do Iguatu, por 2 a 1, o time da região metropolitana foi atacado no momento em que deixava o estádio Morenão, no município de Iguatu.

As imagens publicadas nas redes sociais do clube mostram jogadores e membros do staff da equipe de Maracanaú agachados dentro do ônibus, numa tentativa de escaparem dos objetos que estavam sendo arremessados contra o veículo.

Durante o ataque, é possível ouvir pessoas dentro do ônibus pedindo a presença de seguranças e da própria polícia. De acordo com a assessoria de comunicação do Maracanã, um grupo de torcedores do Iguatu impedia a saída da equipe da região metropolitana dos vestiários do estádio em direção ao ônibus.

Ainda segundo o Maracanã, o jogador Ciro Sena e o preparador físico do time se machucaram durante o ocorrido, em ambos os casos, com ferimentos leves. O clube repudia o ocorrido e diz sempre prezar pela segurança nos jogos em que atua como mandante.

