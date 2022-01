Ferroviário inicia preparativos em busca da segunda vitória seguida no Cearense

Após triunfo sobre o Atlético-CE, Tubarão se reapresenta neste domingo, 16, e já foca no Maracanã, adversário direto, em busca da ponta da tabela do Estadual

A euforia da vitória diante do Atlético-CE, por 3 a 1, no último sábado, 15, já é passado no Ferroviário. Isso porque o elenco coral já trabalha pensando no jogo da próxima terça-feira, 18, diante do Maracanã, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte. O grupo se reapresentou na manhã deste domingo, 16, no estádio Elzir Cabral.

A partida diante do Maracanã marca um confronto direto de adversários que brigam na parte de cima da tabela. Apenas dois pontos separam o Azulão de Maracanaú do Tubarão da Barra. Ambas as equipes seguem invictas na competição.

Com duas vitórias e um empate, o Maracanã possui sete pontos conquistados no Estadual; já o Ferrão, que conseguiu a primeira vitória na última rodada, empatou as outras duas partidas no Estadual, o que rendeu cinco pontos até o momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Cearense 2022: Caucaia e Maracanã mantêm invencibilidade; Pacajus confirma recuperação

Ônibus com elenco do Maracanã é apedrejado após vitória diante do Iguatu

O atacante coral Gabriel Silva, autor de um golaço na vitória diante do Atlético-CE, espera um confronto difícil diante do Maracanã. "Vai ser um jogo bom, é uma equipe muito qualificada, com alguns jogadores que já jogaram aqui", afirma o atacante, que diz confiar em mais uma boa atuação da equipe.

Entretanto, o adversário exige cuidados. As duas vitórias conquistadas pelo Maracanã na competição foram alcançadas durante os minutos finais de jogo. Paulinho marcou aos 45 do segundo tempo diante do Atlético-CE, e Junior Dindê marcou aos 37 da etapa final diante do Iguatu, ambos os gols deram números finais às partidas, que terminaram com placar de 2 a 1, favorável ao Azulão.

Na primeira rodada, o Ferrão já sentiu o gosto amargo de ser surpreendido nos minutos finais, quando deixou escapar a vitória diante do Iguatu, aos 49 minutos do segundo tempo.

Por outro lado, a esperança de mais uma vitória coral pode passar, justamente, pelos pés do jovem atacante Gabriel Silva, já que a equipe coral possui o ataque mais positivo da competição, ao lado do Caucaia, líder do campeonato, com cinco gols marcados no Estadual.

"Sempre é importante marcar gols e marcar gols com a camisa do Ferroviário sempre vai ser um prazer enorme. Vencemos (o último jogo), a gente precisava dessa vitória. O trabalho está bom, está fluindo. Começo de temporada sempre é um pouco difícil, mas estamos no caminho certo".

As dificuldades relatadas pelo atacante também estão relacionadas à maratona de jogos enfrentada pelos times que compõem a primeira fase do Campeonato Cearense. O confronto entre Ferroviário e Maracanã será o quarto jogo de ambas as equipes, em um intervalo de apenas 11 dias.

Para a sequência do campeonato, Gabriel destaca a importância dos atletas se cuidarem durante o período de folga, para não sofrerem com uma queda de rendimento durante as próximas partidas.

"Tive uma surpresa. A gente joga na terça, na sexta e na segunda. Então, a nossa recuperação tem que ser muito boa, a nossa alimentação também, que é para aguentar todos esses jogos", finaliza.

Em caso de vitória sobre o Maracanã, o Ferroviário pode chegar à liderança do campeonato, mas terá que contar com tropeços do líder Caucaia, que já possui sete pontos no certame estadual, assim como um empate ou derrota da equipe de Pacajus, que ocupa a terceira colocação, com seis pontos conquistados.

Todos os jogos da quarta rodada do Estadual acontecem na próxima terça-feira, 18. O Caucaia (1º) recebe o Crato (5º), no estádio Ronaldão, em Pacajus, às 16 horas, assim como Icasa (8º) e Pacajus (3º) se enfrentam no Inaldão, em Barbalha, no mesmo horário. Também às 16 horas haverá o confronto entre Iguatu (6º) e Atlético-CE (7º), no estádio Morenão.

Tags